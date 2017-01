The Ring 3: online il nuovo trailer italiano

Arriverà nelle sale italiane il prossimo 2 Febbraio l’attesissimo terzo capitolo di The Ring. La storia dell’inquietante Samara tornerà per raccontare una versione ancora inedita della celebre videocassetta. The Ring 3 è diretto da F. Javier Gutiérrez e vede nel cast Laura Wiggins, Aimee Teegarden, Johnny Galecki, Matilda Lutz. Di seguito potrete vedere il nuovo trailer in lingua italiana con allegata la sinossi ufficiale del film.

SINOSSI: Un nuovo capitolo dell’amatissima serie horror The RING. Una giovane donna inizia a preoccuparsi quando viene a sapere che il suo fidanzato ha iniziato ad appassionarsi ad una oscura sottocultura che circonda una misteriosa videocassetta che ordina a chi la guarda di suicidarsi sette giorni dopo averla vista. La ragazza si sacrifica per salvare il fidanzato e nel farlo fa una terribile scoperta: esiste un “film nel film” che ancora nessuno ha mai visto prima d’ora…