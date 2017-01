The Shape of Water: Doug Jones svela la trama del nuovo film di Guillermo del Toro

Guillermo del Toro sta preparando il suo ritorno sul grande schermo, con The Shape of Water. In un’intervista a Collider Doug Jones, il Fauno del Labirinto e fidato collaboratore del regista messicano, ha svelato dei dettagli del film. Fino ad oggi infatti si sapeva solo che la storia era ambientata durante la Guerra Fredda. Guillermo del Toro ha iniziato ad agosto la produzione di The Shape of Water, con un cast composto da Micheal Shannon, Sally Hawkins e ovviamente Doug Jones.

Doug Jones ha raccontato che ancora una volta apparirà truccato in questo film:”Sarò un uomo pesce, un enigma per tutti. Nessuno sa da dove provengo, sono l’ultimo della mia specie e vengo studiato in una struttura del governo degli Stati Uniti nel 1963. Gli americani mi tengono nascosto ai russi perché stanno facendo degli esperimenti su di me, per scoprire se mi possono utilizzare per scopi militari o per vantaggi inerenti allo spazio. Lo sfondo quindi è la Guerra Fredda e la corsa per la Luna. ” Il ruolo di Sally Hawkins invece sarà quello di una donna delle pulizie che trova l’uomo pesce e prova un’immediata simpatia per lui.

Si tratta quindi di un fantasy storico con tratti di romanticismo, molto in sintonia con Il Labirinto del Fauno o Crismon Peak. Doug Jones ha concluso l’intervista a Collider dicendo:” Se questo film non finisce in corsa per gli Oscar rimarrò molto sorpreso“