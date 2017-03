The Shitheads è la nuova commedia di Macon Blair con Luke Wilson

Dopo il successo che lo ha portato alla vittoria dello scorso Sundance Film Festival con I Don’t Feel at Home in This World Anymore, il regista Macon Blair si è rimesso subito a lavoro. Il suo nuovo progetto sarà The Shitheads, una commedia grottesca che vedrà tra i protagonisti Luke Wilson e Tracy Morgan.

Il film è stato descritto come “L’ultima corvè se fosse stato un film di Bret Easton Ellis. Questo road movie è una dark comedy che segue un paio di stupidi inqualificati, con l’incarico di portare in riabilitazione un problematico e milionario adolescente. Distruzione e caos sono assicurati.”. Ancora è da definire la data di inizio delle riprese e quella della release statunitense. Tra i produttori anche il regista Jeremy Saulnier.