The Startup: la conferenza stampa del nuovo film di Alessandro D’Alatri

The Startup approda al Teatro Eliseo oggi 3 aprile per una prima visione adrenalinica. Prodotto da Luca Barbareschi in collaborazione con Rai Cinema, il nuovo film diretto da Alessandro D’Alatri si ispira alla storia vera del giovane Matteo Achilli, inventore e fondatore di Egomnia, un rivoluzionario social network all’insegna del job recruitment e della meritocrazia. Ad interpretarlo c’è Andrea Arcangeli, che dopo quest’interpretazione si aggiudica il ruolo di promessa nel ri-nascente cinema italiano.

Il co-sceneggiatore Francesco Arlanch si esprime in merito al tema del film, tutto incentrato sulla volontà di un giovane alle prese con un mondo italiano burocraticamente complicato: “Quando Luca mi ha proposto la sceneggiatura su Matteo Achilli, mi entusiasmava l’idea di raccontare una storia diversa da quelle solite. Ho poi conosciuto Matteo e ho trascorso diversi giorni con lui in Bocconi. Mi sono reso conto che ci sono tante storie false sui ventenni, comodi schemi per denigrarli ed etichettarli come disillusi”.

Interviene Matteo Achilli nel suo completo elegante, pronto a trasmettere eleganza, speranza, e stimoli per le nuove idee: “Questa è la storia di un ragazzo normale, non sono un genio dell’informatica. Vengo da una famiglia normale, ho avuto anch’io le mie difficoltà”. Matteo viene da Roma, Corviale, una periferia che lo stesso D’Alatri ci tiene a difendere con il suo profilmico, ingiustamente simbolo di degrado.

Paola Calliari interpreta Emma, la ragazza di Matteo. Con estrema timidezza confessa: “Non avevo mai sentito parlare di Matteo Achilli. È quasi incredibile che questa storia sia avvenuta in Italia. Il mio personaggio trasmette sacrificio, disciplina. Porta valori importanti, sopporta molte cose. Non per forza per il successo”. La disciplina si riferisce alla sua passione per la danza, è infatti lo sport uno degli elementi portanti del film.

Il protagonista Andrea Arcangeli ha conosciuto il vero Matteo durante le riprese, dice “Quando feci il primo provino non sapevo nulla, Alessandro mi ha raccontato la trama ed io non potevo credere con in Italia si volesse fare seriamente un film su questa storia. Non solo l’idea ha un coraggio straordinario, ma non sembra nemmeno un film italiano”.

Matilde Gioli interpreta Cecilia, una bocconiana che aiuta Andrea a diffondere la sua idea. Un personaggio semplice che sposa le sue origini: una milanese precisa e carismatica. “Al contrario di Cecilia io non ho studiato economia, ma ho studiato filosofia. In questo campo ci sono capitata quasi per caso, non ho fatto particolari sacrifici, faccio questo lavoro da quattro anni ormai. Nonostante questo la fortuna può aiutare, ma devi avere disciplina per mantenere quello che hai ottenuto” afferma.

Il produttore Luca Barbareschi ci parla della sua idea di cinema: “Nonostante i dati scoraggianti, il cinema dovrebbe permettere a tutti di rispecchiarsi, non solo il giovane disoccupato ma anche il cinquantenne, il sessantenne. Prima il cinema era un obbligo, se non avevi visto l’ultimo film di Bunuel era uno schock. Ci si discuteva per ore. Quel tipo di pubblico non c’è più, c’è stata una rivoluzione totale. Noi abbiamo deciso di mettere l’adrenalina e parlare a tutti”.

E ancora, elogia e spezza una lancia in favore dell’Italia: “Il nostro è un paese straordinario, i campi che non sono influenzati dalla politica sono quelli che riescono di più, io vado a Los Angeles e trovo cibo italiano, moda italiana. Tutti sognano l’italia all’estero. È in Italia che non si sogna l’Italia. Se al sud non ci sono startup non è perchè non ci sono idee, manca la possibilità e la gente smette di crederci, sognare. Il film non racconta quanti soldi guadagna Matteo, parla di un giovane che ha un sogno e lo insegue”.

Alessandro D’Alatri, il regista, non si scompone quando gli dicono che il suo cinema sembra “americano”. Spiega inoltre le sue origini ed il motivo per cui ha accettato di fare questo film: “Ho avuto la fortuna di crescere nel mondo della pubblicità, ho conosciuto imprenditori meravigliosi. Purtroppo sono venute a mancare quelle figure, ci sono i manager. L’idea di raccontare un giovane che diventa imprenditore per ricostruire quella tipologia di imprenditoria mi piaceva. Ogni persona è un progetto. Noi italiani siamo coraggiosi, abbiamo scoperto tante cose, abbiamo la fantasia. Per me, Steve Jobs viene dopo i grandi italiani, ha fatto un percorso in un paese dove era più facile fare tutto questo. Ho raccontato la storia di Matteo Achilli perchè viene dalla periferia, luogo in cui ci sono belle persone, quasi le migliori. Quelle stesse persone sono fondamentali per la crescita di questo paese: questa è stata la mia fonte d’ispirazione“.