The True American: Pablo Larrain dirigerà Tom Hardy

Pablo Larrain, lo straordinario regista cileno di Neruda e Jackie, dirigerà Tom Hardy nella pellicola The True American.

Il progetto era stato originariamente affidato a Kathryn Bigelow, che avrebbe dovuto dirigere il film. Oggi quest’ultima ha scelto di rinunciare alla regia ma è voluta rimanere a bordo come produttrice.

The True American si svolge nei delicati giorni colmi di dolore dopo l’11 settembre 2001 e racconta le vicende di Mark Stroman, auto proclamatosi “terrorista Americano”, che uccise due immigrati in Texas e ne ferì gravemente un altro. Quest’ultimo, un veterano dell’Air Force del Bangladesh, che lavorava in un ferramenta di Dallas, fece di tutto, in rispetto delle proprie convinzioni religiose, per impedire che Stroman venisse condannato a morte, senza riuscirci.

La pellicola è una delle più attese della stagione, dato che Larrain ha recentemente dimostrato di essere uno dei registi più acuti e sensibili attualmente in circolazione.

