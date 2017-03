The Vampire Diaries: i 10 momenti migliori di Damon

Ricordo ancora quando nella prima stagione di The Vampire Diaries il fandom era diviso tra Stefan, il fratello buono e gentile, e Damon, indubbiamente più affascinante per certi aspetti, ma considerato il cattivo tra i due fratelli.

A pensarci oggi quasi mi viene da ridere. Nel corso degli 8 anni trascorsi con The Vampire Diaries abbiamo imparato a conoscere tutte le varie sfaccettature dei due personaggi, rendendoci conto di quanto, nella loro diversità, fossero in realtà molto simili. L’unico problema era che amavano la stessa identica ragazza, amore che li ha portati a fare cose inimmaginabili e atroci. Questo sentimento, però, nonostante la loro trasformazione in vampiri, ha anche prodotto in loro svariati sentimenti, tanto da renderli quasi umani.

Nonostante Damon fosse considerato il cattivo tra i due, la maggior parte di noi fan è sempre stata dalla sua parte, tifando fino alla fine per il coronamento dell’amore tra lui ed Elena. Per anni questa scelta tra i due fratelli ha portato a molti scontri, e faide, creando i relativi shippers Delena e Stelena. Oggi, a distanza di 8 anni notiamo quanto tutto sia cambiato, e quanto ci stanno a cuore tutti i personaggi, in particolar modo Stefan e Damon.

Non possiamo negare, però, che Damon sia stato uno dei capisaldi dello show. Per questo abbiamo deciso di dedicargli un intero articolo, cercando di raggruppare quelli che, secondo noi, sono i suoi 10 momenti migliori nello show.

Hello Brother

Come non menzionare l’arrivo di Damon a Mystic Falls nel pilot. Il suo “Hello Brother“ è diventato leggendario, con quel suo sorrisetto da strafottente. Damon torna a trovare suo fratello Stefan, dopo non essersi visti per ben 15 anni. Il compito principale di Damon nel corso della prima stagione è quello di tormentare Stefan, minacciandolo più volte di uccidere la ragazza di cui si è innamorato, Elena. Eeeeh, Damon, povero ingenuo, se avessi saputo che ti saresti innamorato anche tu perdutamente di Elena.

Damon Dance

Una delle sequenze più belle dello show a mio parere. Il Damon dell’ottava stagione, probabilmente, ci sembrerebbe totalmente inadeguato per questa scena, all’apparenza così spensierata e stravagante, realizzata in primis per evidenziare il corpo del personaggio interpretato da Ian Somerhalder, e la sua personalità totalmente bizzarra. In questo episodio Damon mise in atto questo teatrino, facendo inizialmente divertire Vicky, solo per poi uccidere la ragazza, trasformandola in vampiro. Per anni la Damon Dance ha perseguitato Ian Somerhalder, dato che i fan gli hanno chiesto di farla ripetutamente alle varie convention. Vi posso assicurare che, anche se l’accennava brevemente, il risultato era più che soddisfacente 😉

Il sogno di Rose

Rose-Mary, conosciuta semplicemente come Rose, era un’antica vampira, che venne incastrata da Katherine, e per questo motivo perseguitata per 500 anni da Klaus. Nella sequenza Il sogno di Rose, Damon, diventato amico della vampira, decide di entrare nella sua mente, mentre la ragazza è in punto di morte. Rose, infatti, è stata morsa da un licantropo, Jules, e dato che ancora non era stata trovata la cura per il morso di un licantropo, non c’erano speranze per lei. Sarebbe morta dopo atroci sofferenze e innumerevoli allucinazioni. Damon decide di porre fine alle sue sofferenze, facendole sognare un passato nel suo paesaggio d’origine, quando era ancora umana, prima di sferrarle il colpo di grazia. Nel sogno i due si divertono insieme, spensierati e felici, mentre in un montaggio alternato vediamo lui, nella realtà, in lacrime, deciso a porre fine al dolore dell’amica.

Esseri umani

“Devo ucciderti o non ucciderti?“. Damon è devastato per la morte dell’amica Rose, ma al tempo stesso cerca di non far capire agli altri la sua sofferenza. Si è riavvicinato all’umanità e a cosa vuol dire essere umano durante il sogno indotto a Rose, e questo avvicinamento l’ha portato a riflettere. Non è vero che è felice di essere un vampiro, tutt’altro. Gli manca immensamente essere umano, ma è consapevole che non potrà mai tornare ad essere un semplice umano. Per questo si ubriaca, e decide di stendersi sulla strada statale che porta a Mystic Falls, dove lo trova una ragazza, Jessica, a cui confessa il suo immenso dolore.

I can’t be who I am

Losing your memory di Ryan Star fa da sottofondo alla memorabile scena nella vasca da bagno tra Damon e Andy Star, la giornalista amica di zia Jenna. Damon confessa alla donna di essere perdutamente innamorato di Elena, ma che questo lo spaventa perché sa di essere una persona cattiva. Questo lo logora, perché conosce la bontà di Elena, e non sa come starle accanto data la sua oscurità. Riflette anche sul fatto che quando è insieme a lei, deve mentirle, perché non può essere ciò chi è veramente. Una confessione a cuore aperto quella di Damon ad Andy, una delle prime confessioni sul suo amore per Elena.

Il monologo di Damon sulla tomba di Alaric

La quarta stagione è contraddistinta da un nuovo villain, il cacciatore di vampiri, che ricorda in parte Alaric nella prima stagione, quando l’uomo odiava queste creature perché le riteneva colpevoli della morte della moglie. Alla fine della seconda puntata, il team si riunisce per ricordare le persone care defunte, omaggiandoli con il lancio nel cielo di lanterne giapponesi. Sappiamo che Damon è sempre stato un tipo con una corazza esteriore molto forte, ma dal cuore tenero. Non decide, per tale motivo, di lasciarsi andare al ricordo e al dolore della perdita vicino ai suoi amici, andando da solo sulla tomba del suo migliore amico defunto, Alaric. Durante questa scena Damon confessa a Ric che sente la sua mancanza, senza sapere che lo spirito dell’amico è dietro di lui e lo sta ascoltando, confermando anche lui la sua mancanza.

Damon dice addio ad Elena

Other Side o non other side? Nel tentativo di Bonnie di annientare la celebre Altra Parte, la ragazza vi rimane intrappolata insieme a Damon. Poco dopo Elena lo viene a sapere proprio grazie alla stessa Bonnie, e inizia a piangere disperata, sapendo di non poter più rivedere l’amato. Bonnie le comunica che, anche se Elena non può vederlo, Damon è lì presente per dirle addio. L’addio di Damon è uno dei momenti più commoventi dello show, sebbene ce ne siano molti. Damon la ringrazia per averlo reso una persona migliore, e le confessa il suo eterno amore.

Damon perdona sua madre Lily

Damon è intrappolato all’interno della Pietra della Fenice, ed è costretto a rivivere uno stesso periodo per l’eternità, come se fosse il suo inferno personale, finché non riesce a trovare una soluzione per uscirne. Nel suo “inferno” Damon rivive il periodo trascorso, ancora umano, nel 1863 durante la Guerra di Secessione. Proprio in quell’anno in cui era un soldato, Damon, per sbaglio, fu colpevole di un omicidio, il primo in assoluto della sua lunga vita. Durante la permanenza nella Pietra della Fenice, Damon ha modo anche di confrontarsi con sua madre, grazie alla quale riuscirà poi ad uscirne. Egli, per poter scappare da quel luogo fatto di sofferenze e sensi di colpa, avrebbe dovuto arrendersi al dolore, in modo da permettere a Bonnie di liberarlo con la sua magia. Damon si lascia sopraffare dalla sofferenza provata per la perdita della mamma, per non averle potuto dire addio nel modo in cui avrebbe voluto, e per non averle confessato i suoi veri sentimenti. Per tale motivo chiede alla madre di permettergli di rimediare ai suoi errori, ma rimarrà per sempre con i sensi di colpa, perché Lily muore di nuovo proprio nel momento in cui Damon pronuncia tali parole.

Damon dice a Bonnie che le vuole bene

Questo momento mi fa letteralmente venire i brividi. Bonnie è diventata una cacciatrice di vampiri, e il suo unico obiettivo è quindi uccidere i suoi amici. Nonostante voglia salvarli con tutte le sue forze, alla fine i poteri da cacciatrice sono più forti della sua volontà, e quindi vi si deve obbligatoriamente sottomettere. Decide, così, di iniziare la sua lunga serie di omicidi, partendo proprio da Damon. Il vampiro non si fa problemi ad affrontarla faccia a faccia, convinto di essere al sicuro, proprio per l’amicizia che lega lui e Bonnie. La ragazza sembra avere un momento di cedimento quando, mentre sta per dargli il colpo di grazia, Damon le fa una dichiarazione sincera, dicendole quanto la ammira, elogiandola per la sua fedeltà e forza, non essendosi mai abbattuta alle avversità. Le confessa anche che gli vuole bene enormemente, come quanto gliene voleva Elena.

Damon perdona Stefan

“Tu sei qui in modo che io possa perdonarti“. Damon ha sempre incolpato Stefan per averlo reso un vampiro, e anche Stefan allo stesso tempo si è sempre colpevolizzato per aver condannato lui, ma soprattutto il fratello, ad un’eternità d’infelicità. Ora Damon ha deciso di perdonarlo, dicendoglielo una volta per tutte. Lo perdona, nonostante tutto, perché è comunque suo fratello, e nonostante le avversità gli vorrà sempre bene. Stefan potrebbe liberare Damon dal suo inferno mentale, in cui è intrappolato per colpa di Cade e delle due sirene, ma Stefan ha spento la sua umanità e quindi se ne infischia dei sentimentalismi, perpetuando il suo obiettivo di radere al suolo Mystic Falls, scatenando le fiamme dell’inferno. Fortunatamente Damon si risveglia, allarmato dal pericolo incombente.

Se non l’avete ancora letto, vi invito a dare un’occhiata all’articolo sui 15 momenti migliori di The Vampire Diaries. Vi do appuntamento a Sabato 11 Marzo per commentare insieme la finalissima dello show.