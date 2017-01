The Vampire Diaries 8×08: La corruzione delle anime pure

The Vampire Diaries è tornato, dopo la pausa di metà stagione, con l’episodio intitolato We have history together, in cui vediamo procedere il viaggio di Stefan e Damon alla ricerca delle prede ideali da consegnare a Cade.

Possiamo dire che non è un gran ritorno, considerando che la puntata si svolge senza particolari colpi di scena, non aggiungendo alcuna novità sostanziale alla storyline di base. In We have history together, scopriamo, magicamente, che Caroline è ancora una giornalista (ma non era diventata mamma a tempo pieno?! L’ultima volta in cui l’abbiamo vista come reporter professionale risale alla scorsa stagione), e che il suo responsabile l’ha mandata come infiltrata al suo vecchio liceo a Mystic Falls, per redigere un articolo riguardo all’impressione degli studenti sui padri fondatori.

Quando Caroline arriva al liceo, però, deve fare i conti con una sorpresa inaspettata: Sybil si finge una professoressa di storia, ed è stata lei stessa a volere Caroline alla scuola, per un proprio tornaconto. La sirena, vuole, infatti, che la blonde girl recuperi un’antica campana, costruita a Mystic Falls da un antenato della famiglia di Matt, e suonata ogni anno, in occasione della cerimonia dei padri fondatori.

Peccato che il padre di Matt l’abbia gettata nel fiume, dal Wickery Bridge, ponte da cui tutto ha avuto inizio. Matt, così, scoperta la storia della sua famiglia, prova ancora più rancore nei confronti del padre (che in otto puntate continua ad avere la stessa espressione, felice o triste che sia). Lo rimprovera soprattutto per avergli negato un’appartenenza, un’origine, vedendo se stesso un outsider per tutti gli anni adolescenziali, rispetto alle famiglie dei suoi amici che facevano parte dell’élite dei fondatori.

Beh, sappiamo bene che Matt non ha mai fatto i salti di gioia per il suo tenore di vita.

Scopriamo che la campana magica è stata recuperata in occasione dell’incidente dei Gilbert e custodita dallo sceriffo Forbes nel suo garage (Sceriffo ci aspettavamo più ingegno da parte sua). Ovviamente quando Sybil va a recuperarla, la campana non c’è più, e al suo posto trova un messaggio di Seline.

Nel frattempo Damon e Stefan continuano il loro viaggio alla ricerca delle anime perdute, anche se notiamo un maggior affiatamento da parte dello storico squartatore. Nel loro cammino incontrano una ragazza di nome Tara, che immediatamente ci fa pensare ad Elena.

Occorre complimentarsi con i responsabili del casting, perché la somiglianza è evidente fin dal primo momento in cui Tara appare sullo schermo. Se vi ricordate, Cade voleva Stefan come suo servitore proprio per la sua innata e “involontaria” capacità di attrarre a sé anime pure, e trasformarle in anime malvagie, degne del Re degli Inferi. Un po’ come aveva già fatto con Elena, volendola incontrare a tutti i costi e cambiandole la vita.

Nonostante i due fratelli abbiano spento entrambi la loro umanità, Damon inizia, lentamente, a tornare ad essere aggrappato alle sue emozioni, cosa resa evidente dal ciondolo di Elena, che continua a portare in tasca, e alla volontà di salvare Tara, consigliandole, fino all’ultimo istante, di fare la cosa giusta.

Ma sappiamo che se Stefan “the ripper”, si mette in testa qualcosa, difficilmente non ottiene ciò che vuole. Le sue tentazioni da diavoletto hanno ovviamente la meglio. Possiamo leggere la felicità nell’espressione di Stefan the ripper ogni volta che strappa una povera anima al suo destino.

Stefan ha anche affermato che, nonostante i precedenti, non avrebbe più agito da squartatore, ma la scena finale non lascia alcun dubbio: il suo lato dark ha preso ancora una volta il sopravvento.

In conclusione occorre dire solo che questo episodio sembra un mix di cose già viste in passato, con l’aggiunta di dettagli narrativi che lasciano non poca perplessità, essendo trattati con superficialità e senza capire, seriamente, dove vogliano andare a parare. Peccato, perché la prima metà di stagione prometteva bene, speriamo solo che la seconda parte sia, nel complesso, diversa da questo episodio che segna il ritorno della serie dopo le feste, in modo tale da evitare un declino inarrestabile.

Continuate a seguirci per commentare insieme i prossimi episodi di The Vampire Diaries.