The Vampire Diaries 8×09: La profanazione di un ricordo magico

C’era una volta un vampiro, due sirene, uno squartatore, un’umana ex strega e una miss mystic falls. Sembra l’incipit di una barzelletta, eppure non è così. In realtà sono i bizzarri personaggi che caratterizzano questa nuova puntata di The Vampire Diaries, The Simple Intimacy of the Near Touch, in cui veniamo riportati nella tradizione di Mystic Falls con il leggendario ballo delle Miss.

Innanzitutto vogliamo avvisarvi che il nostro Indiana Jones 2.0, Alaric, stavolta non ci ha deliziato della sua presenza, per cui non vi annoierà con le sue spiegazioni storiche talvolta incomprensibili e piene di inutili dettagli.

La scorsa puntata abbiamo assistito ad un buon tentativo, da parte della produzione, di farci ricordare Elena, tramite un personaggio che le somigliava molto. In questo nuovo appuntamento con la serie che ormai ci accompagna da ben otto anni ritroviamo Sybil che tenta di sostituirsi ad Elena. Che novità. A questo punto proponiamo un nuovo hashtag #UsciteNinaDobrev.

La sirena chiama a rapporto Damon, e con lui Stefan, chiedendo loro di tornare a Mystic Falls perché Damon è in possesso di un pezzo della famosa campana che può distruggerla. I due fratelli tornano nella cittadina natale durante un evento che ha fatto la storia del telefilm: Miss Mystic Falls.

Sentite anche voi le note di All you need dei Within Temptation? I ricordi e le emozioni vi investono come un fulmine al ciel sereno nel ricordare il momento da cui il Delena è iniziato ufficialmente? Bene siete dei true fans che vedranno profanato il ricordo più bello a causa di questo insensato episodio.

Addio magia, addio sguardo, addio atmosfera surreale, benvenuti nella realtà fredda e crudele. Stefan e Sybil, consapevoli che l’umanità di Damon sta riaffiorando lentamente a causa del ricordo di Elena, tentano di cancellare dalla sua mente l’immagine della ragazza definitivamente.

Ciò che riesce a tenere Damon sulla retta via è il ciondolo di Elena, simbolo del loro amore. I produttori hanno deciso, però, di rovinarci tutto realizzando una sorta di Miss Mystic Falls reboot. Sybil si sostituisce ad Elena, indossando un vestito che ci ricorda quello dell’ex protagonista, e danzando lo stesso ballo insieme a Damon.

Occorre qui un paragone inevitabile: Julie Plec=Sybil versus. noi fan=Damon. Cara Julie, hai tentato di profanare un ricordo sacro, disseppellendolo, ma noi fan ci aggrapperemo all’atmosfera suggestiva e alla melodia di All You Need come Damon si è aggrappato alla collana della sua amata: non ci farai dimenticare quel momento. MAI!

Intanto i dilemmi tra Stefan e Caroline continuano. Come potevamo immaginare, il nostro ripper ha ripreso gusto nella sua vecchia attività, e non ha intenzione di abbandonare il lavoro per Cade dopo un solo anno. Insomma, la banalità è alla base di questo ritorno dopo la pausa invernale.

In tutto questo, ritroviamo in Enzo e Bonnie i nuovi Damon ed Elena. Per quanto possano essere carini e davvero molto dolci, è davvero necessario utilizzare per loro una storyline già vista? Enzo ha dato a Bonnie un ciondolo contenente il suo sangue, così, nel caso succedesse qualcosa e lui non fosse con lei, la ragazza può salvarsi. Piccola parentesi e una precisazione: collana Bonnie = collana Elena, entrambe le collane sono un dono per proteggere le amate. Bonnie, però, non vuole diventare una vampira, nonostante lo desideri per poter rimanere con Enzo per tutta l’eternità, perché altrimenti Elena non potrebbe tornare in vita. Scusa Bonnie, ma non eri tu quella che odiava i vampiri più di ogni altra cosa, ed eri fiera di essere una strega? Comunque, genialata del secolo: non potendo diventare immortale, Bonnie ha una brillante idea, ovvero far prendere la cura ad Enzo.

Non ci sono parole, solo una domanda, rivolta all’universo e soprattutto alla crew di The Vampire Diaries…Ci state prendendo in giro?

Rimanete sintonizzati con noi per sapere se la presa in giro continuerà nel prossimo episodio :p