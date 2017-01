The Vampire Diaries 8×10: Sul viale dei ricordi

Nostalgia’s a Bitch, è così che si chiama il decimo episodio di The Vampire Diaries, e non potevano scegliere titolo più adatto. Mancano solo sei puntate alla fine di tutto, e non può che venirmi il magone, perché nonostante negli ultimi tempi sia stato più odio che amore, questo show mi, e ci, ha accompagnato per sette anni della nostra vita. Sarà dura lasciarlo andare definitivamente, anche se sapevamo che prima o poi sarebbe accaduto.

Nostalgia’s a Bitch ci riporta letteralmente sul viale dei ricordi, costringendoci a guardare indietro, fin dalla prima stagione. Tutto inizia con Damon nel suo inferno personale, e soprattutto mentale, dopo che Sybil ha riacceso la sua umanità: improvvisamente tutte le cose orribili compiute nel periodo da asservito lo hanno colpito come un fulmine a ciel sereno.

Caroline e Bonnie, così, decidono di aiutare il loro amico, con Sybil complice, purché le due ragazze le consegnino la famosa campana. Entrano nella mente di Damon, per cercare di liberarlo, e capiscono subito di dover fare i conti con il proprio passato e con delle persone a loro molto care, e che ora non ci sono più.

Non può non scappare una lacrimuccia quando di punto ed in bianco vedi apparire Vicki, che sebbene sia apparsa per pochi episodi nella prima stagione ha comunque fatto parte della costruzione dello show. E solo i più attenti avranno sentito in sottofondo Enjoy the Silence, cover dei Depeche Mode, che aveva contraddistinto la mitica scena della Damon Dance condivisa proprio con Vicki. Eeeeeeeh quanti ricordi, quanti momenti che hanno fatto la storia! Come non vi prende un nodo alla gola quando Caroline intravede la tenera Liz Forbes? Davanti ai nostri occhi compare subito l’episodio in cui lo sceriffo più amato di Mystic Falls è venuto a mancare, o il percorso che ha dovuto compiere Caroline per farsi accettare dalla madre, dopo essere diventata vampira.

E vogliamo parlare di Nonna Bennett? Che ci ha riportato un momento a quei tempi lontani in cui Bonnie scopriva lentamente di essere una strega, facendo volare le piume sul letto di Elena. O l’ultima new entry tra gli scomparsi, Tyler Lockwood (nonché mio preferito, ho sempre avuto un debole per lui :p). Possiamo arrabbiarci quanto vogliamo con The Vampire Diaries, possiamo criticarlo, odiarlo, ma davanti a queste scene non possiamo che essere nostalgici, pensare tappa per tappa alle varie stagioni, ricordando ciò che ha reso grande questo show.

Smettendo per un attimo di fare i sentimentalisti, torniamo a capire e commentare cos’è successo in Nostalgia’s a Bitch! Alla fine, nonostante i tentativi di Caroline e Bonnie, le due amiche capiscono che l’unico che può liberare Damon è Stefan stesso. I due hanno un confronto mentale in cui Stefan cerca il fratello nella nebbia boschiva, e ad un certo punto Damon annuncia la sua presenza dicendo: Hello Brother. Vi ricorda qualcosa? Solo che stavolta non è un Hello Brother spavaldo, ma più mesto. Entrambi hanno bisogno del perdono l’uno dell’altro, ma alla fine la conversazione non porta a nessun perdono, solo a Damon che si risveglia in seguito alla minaccia comunicatagli da Stefan.

Ebbene sì, perché nel frattempo, prima d’incontrare il fratello nella mente, Stefan ha fatto un accordo con Seline: farà suonare a Matt la campana 12 volte e così otterrà le tanto agognate mille anime per Cade, perché allo scadere del dodicesimo rintocco su Mystic Falls si scatenerà letteralmente l’inferno, e tutte le persone nel giro di chilometri moriranno. Non ricordavo che Mystic Falls potesse collegare direttamente alla bocca degli Inferi. Sunnydale 2 la vendetta, perché anche nel mitico telefilm dedicato ai vampiri, Buffy, la cittadina dei protagonisti era sorta proprio sull’inferno. Coincidenze?

Matt, soggiogato da Stefan per suonare la campana, chiede al padre di ucciderlo per bloccare la manipolazione ed evitare l’Inferno a Mystic Falls. Proprio quando il ragazzo sta per suonare l’ultimo rintocco, il padre si avvicina per ucciderlo, ma arriva Damon a salvare la situazione. Cari miei, pure stavolta Matt Donovan c’ha fatto lo scherzetto: Vorrei ma non muoio!

I dodici rintocchi mancati non hanno scatenato l’inferno, ma gli undici sono stati sufficienti a riportare in vita, in carne ed ossa, il terribile Re degli Inferi, Cade. La seconda metà di stagione e gli ultimi sei episodi, quindi, vedranno come big villain proprio Cade, che per inaugurare al meglio il suo ritorno nel mondo dei vivi, ha ucciso le due sirene. Bye Bye Sybil e Seline, non ci mancherete proprio!

Nostalgia’s a Bitch si conclude con una dichiarazione di amicizia strappalacrime tra Damon e Bonnie. La ragazza perdona definitivamente Damon, che le promette che non scapperà mai più, e che continuerà a stare al suo fianco finché la vita vorrà, perché lei, Bonnie Bennet, è e sarà per sempre la sua migliore amica.

Avevo stroncato completamente la scorsa puntata, I know, ma diamo a Cesare quel che è di Cesare! Non possiamo negare che questo episodio sia stato epico! E permettetemi “l’epico”, perché non c’è altro modo per descrivere questo decimo episodio. Il ritorno di vecchi personaggi è stato costruito con maestria, aggiungendo oltre alla loro presenza, alcuni elementi caratteristici delle scene in cui comparivano (pensate a Vicki ed Enjoy the Silence per esempio).

Ripensando a questa meravigliosa puntata, e magari facendo anche un rewatch, vi aspetto la prossima settimana per commentare insieme l’undicesimo episodio di The Vampire Diaries, You Made a Choice to be Good.