The Vampire Diaries 8×11: Il costo dell’altruismo

Ci siamo ragazzi! Possiamo ufficialmente iniziare il conto alla rovescia per la fine assoluta di The Vampire Diaries. Mancano cinque episodi al finale dei finali, in più proprio stanotte il cast e la troupe hanno finito le riprese in esterna, e sui social network sono state postate tantissime foto che ci hanno procurato un’anteprima di quell’heartbreak che dovremo affrontare il 10 Marzo.

Stanotte è andato in onda l’undicesimo episodio di The Vampire Diaries, intitolato You Made a Choice to be Good. La scorsa puntata ci eravamo lasciati con il ritorno del terribile Re degli Inferi, Arcade, per gli amici Cade. Niente più intermediari, niente più sirene e niente più giochetti, l’inferno in persona è arrivato a Mystic Falls, e fin dai primi minuti vediamo gli effetti e le conseguenze della sua presenza.

Dopo aver iniziato a seminare il panico nella città, Cade va a liberare il suo miglior allievo, Stefan, che se ricordate era stato intrappolato da Damon e Caroline nella cantina della tenuta Salvatore. Ciò che preme però al big villain non è tanto Stefan, servo fedele, ma Damon, che a rigor di logica, anche se ha riacceso la propria umanità, continua a dover obbedire agli ordini di Cade. Per tale motivo viene subito messo davanti a una scelta: uccidere 100 persone oppure l’unico amore del fratello, Caroline.

Ovviamente Damon, non più caratterizzato dalla furia omicida in assenza di emozioni, cerca di trovare una scappatoia alle due alternative presentategli da Cade. Il piano del vampiro è uccidere il Diavolo in persona. Peccato che tra i poteri di Cade ci sia anche poter leggere nella mente degli altri. Piccolo problema: sembra che Cade sia davvero imbattibile, il fuoco non lo può distruggere, e nemmeno strappargli il cuore dal petto lo annienta.

Caroline pensa che comunque qualsiasi immortale, che abbia ostacolato il loro cammino nel corso degli anni, abbia un tallone d’Achille. Secondo lei l’unica soluzione per annientare il Diavolo è fargli prendere la famosa cura. Bene, ancora una volta, tutto ruota intorno alla cura. La vuole Enzo, ora la vogliono dare a Cade. Qualcun altro si propone?

Il dilemma di You Made a Choice to be Good è l’identica proposta fatta da Cade ai due fratelli. Mentre Damon ha scelto di trovare una via alternativa, Stefan ha scelto l’opzione più tipica del ripper, per cui si è subito messo in viaggio per raggiungere la bara in cui per ora riposa Elena. L’unico cambiamento riguarda il luogo in cui il corpo della ragazza si trova: non più in un magazzino di Brooklyn, ma nella nuova casa rifugio comprata da Bonnie.

Bonnie ed Enzo si mettono in viaggio verso la casa rifugio per nascondere e custodire la campana. La loro fuga romantica continua, così come il loro sogno di passare la vita insieme, invecchiando insieme. Forse tutto questo romanticismo doveva farci intuire qualcosa, d’altronde sappiamo com’è la Plec, ci dà prima lo zuccherino e poi la batosta finale. Bonnie è la proprietaria della nuova casa, ma Stefan già sapeva che il corpo di Elena non si trovava più nel luogo d’origine, e prima di raggiungere Bonnie cambia la proprietaria dell’immobile, riuscendo ad ottenere l’ingresso nella casa.

Zuccherini. Tanti zuccherini. Fin troppi zuccherini. Ed è così che Enzo viene catapultato fuori dalla casa, perché nonostante sia stato invitato da Bonnie ad entrare, la ragazza non è più la legittima proprietaria. Inutile il tentativo di Damon di far cambiare idea al fratello, perché Stefan arriva e per tutta risposta non si limita ad eseguire il suo piano, ma prima uccide Enzo. Sì ragazzi, lo uccide, e in quel momento non è stato solo il cuore di Enzo ad uscire dal petto, ma anche il nostro….Zuccherini, tanti zuccherini. Ma il dolore è lo stesso inimmaginabile.

Nel momento in cui Enzo è stato spazzato via dalla casa, Bonnie ha intuito immediatamente che stava per accadere qualcosa di terribile. Di conseguenza ha deciso di togliere la cura dal corpo dell’amica con una siringa, per metterla al sicuro, senza immaginarsi la dolorosa morte dell’amato. Dopo aver ucciso Enzo, Stefan sta per lanciarsi su Elena, ma Bonnie lo blocca iniettandogli la cura. Già, avete capito bene cari amici miei. Stefan ha preso la cura. Stefan diventerà umano. Un bel problema, dato che tra i tanti forse era l’unico che non la voleva, considerando anche che la sua anima gemella è una vampira così come lo era lui.

Chissà come la prenderà lo Stefan non più ripper e menefreghista…Qualche idea potremmo avercela…

Ma la morte di Enzo, e la cura presa da Stefan, non è l’unico cliffhanger di questo episodio: Bonnie ha di nuovo i suoi poteri da strega, ritornati dopo l’immenso dolore provato per la perdita.

Non so se ce la farò mai a sopportare le ultime cinque puntate. Nessuno si aspettava la morte di Enzo, ma è anche vero che senza cuori spezzati non potremmo mai amare fino in fondo un telefilm. In fondo, noi fan siamo anche un po’ masochisti, ci disperiamo, ma in questa disperazione proviamo una sorta di godimento.

Vi aspetto la prossima settimana per commentare insieme il dodicesimo episodio di The Vampire Diaries, What Are You?. Pronti per altre lacrime?