The Vampire Diaries 8×13: Le verità nascoste

Chissà se un vampiro si era mai chiesto cose ne sarebbe stato del suo soggiogamento, se mai fosse diventato umano. Certamente Stefan non aveva mai pensato agli “effetti collaterali“, terribili conseguenze che sono state approfondite nel tredicesimo episodio di The Vampire Diaries, intitolato The Lies Are Going to Catch Up With You.

The Lies Are Going to Catch Up With You è un 40 minuti di colpi al cuore. D’altronde mancano solo tre episodi, se le emozioni non prendessero il sopravvento proprio alla fine, l’intero show non avrebbe senso.

Nella 8×13 di The Vampire Diaries assistiamo ancora una volta alla fragilità umana di Stefan. L’ex vampiro viene rapito da nientepopodimeno che Dorian Williams. Chi è? Ma il tirocinante di Alaric, che domande. Non sapete che Mr. Saltzman ha una dote innata nell’attrarre a sé qualsiasi disgrazia vivente?!

Scusa caro Ric, ma è la verità! Non solo le innumerevoli compagne sono morte prematuramente, ora vuole anche sterminare i suoi tirocinanti (già è sulla buona strada, considerando che la prima è morta per mano di Seline). Dorian Williams vuole uccidere Stefan perché, dopo che il vampiro è diventato umano, tutte le persone che aveva soggiogato hanno riacquistato la memoria. E i ricordi di Dorian non sono poi così felici. Il ragazzo infatti ha ricordato che la sua famiglia (padre e sorella) non è morta in un tragico incidente, ma sono stati uccisi proprio da Stefan, durante il suo periodo in compagnia di Klaus.

Da quando Stefan è diventato umano non c’è più pace per lui. Tutti lo vogliono morto. Fortunatamente, dopo che Dorian gli spara, il ragazzo inizia ad avere i sensi di colpa e chiama Matt e Caroline, i quali nel frattempo stanno risoggiogando tutte quelle persone che avevano ricordato ogni cosa che era stata cancellata dalla loro mente.

Stefan è quasi sul punto di morire, tanto che la sua anima si stacca dal corpo e vede Caroline che tenta di rianimarlo. Durante quest’esperienza extrasensoriale incontra anche Cade, che cerca di convincerlo a lasciarsi morire una buona volta per tutte. Che dite, me lo permettete il paragone tra Stefan Salvatore (Paul Wesley) e Sam Wheat (Patrick Swayze) in Ghost? Ci mancava solo che Stefan morisse sul serio e alla fine si mettesse con Caroline a modellare il vaso di terracotta.

Bonnie ha un incontro ravvicinato con Cade. Il re degli Inferi gli comunica che c’è un modo per contattare Enzo, basta solo che la ragazza ripensi alla rabbia e al dolore provati durante la perdita. È così che Bonnie scopre di aver recuperato i suoi poteri, e di aver realizzato qualcosa di grandioso: una sua dimensione personale, una sorta di Paradiso creato con il suo urlo di disperazione, in cui Enzo è ancora vivo e al sicuro dalle fiamme dell’Inferno. Sicurezza che Cade vuole distruggere per portare Enzo nel luogo in cui deve realmente stare: l’inferno.

Persiana (alias mamma di Bonnie) nello scorso episodio aveva detto alla figlia che l’amato stava in un luogo pieno di sofferenza e dolore. L’avevo detto io che quella non aveva mai capito nulla. Beh almeno abbiamo la prova che fuma roba buona.

Damon si disinteressa totalmente di Stefan, tanto da non scoprire nemmeno che era stato rapito. È anche vero che ha dovuto scorrazzarsi dietro, quasi come fosse un neonato, il terribile Kai, tornato proprio alla fine della scorsa puntata.

Come Cade, anche Kai è riuscito a ritornare a Mystic Falls con l’undicesimo rintocco della campana fatta dai Maxwell, ma a differenza del diavolo, il nostro geniale villain si trova a metà tra la Terra e l’al di là. Per tale motivo decide di stringere un patto con Damon: cercare un modo per rendere permanente la sua presenza tra i vivi, solo così risveglierà Elena invertendo la maledizione. Ma scusate, non aveva detto che era irreversibile?

Ormai conosciamo abbastanza bene Kai da non credere a niente di quello che esce dalla sua bocca. Tra l’altro è strano anche che Damon gli creda dopo tutto quello che gli ha combinato. La fiducia, infatti, è l’ultima cosa che andrebbe data a Kai. Fiducia che invece sembra riporre in lui Damon, tanto da rimanerne fregato.

Proprio quando i due vanno nella cripta dove è custodita la bara di Elena, Kai svela i suoi trucchetti, dicendo che non crede ad alcuna redenzione, proclamata tanto da Damon. L’episodio termina con Kai che risucchia l’energia di Damon e porta con sé la bara in cui si trova Elena.

Era normale che sarebbe andata a finire così, altrimenti non sarebbe stato il Kai pazzo furioso che conoscevamo. La follia di Kai, a volte, mi ricorda quella di Joker: un pazzo autoironico, orgoglioso della propria follia. Se ci pensiamo bene forse è stato uno dei villain più originali dell’intera serie.

Mancano solo tre puntate, anzi se non contiamo quella della prossima settimana sono solo due. Kai che si porta via la bara di Elena non è un cliffhanger da poco e gli episodi rimasti sono pochissimi. A questo punto non vedo l’ora che tutti i nodi vengano al pettine.

Continuate a seguire le news e le recensioni di The Vampire Diaries su Vertigo24, perché nelle prossime settimane, prima della fine dello show, ho in serbo per voi alcune sorprese! Ci ritroviamo la prossima settimana per commentare insieme il quattordicesimo episodio, It’s Been a Hell of a Ride.