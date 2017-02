The Vampire Diaries 8×14: Bad Day, Bad Century

Sono così elettrizzata da voler una bacchetta magica per poter già scrivere tutto quello che vorrei dirvi su questa EPICA quattordicesima puntata di The Vampire Diaries, It’s Been a Hell of a Ride. La sensazione è subito quella di essere stati catapultati, magicamente, indietro nel tempo, ed esattamente alle prime stagioni, la seconda e la terza, dove ogni puntata ci faceva stare col fiato sospeso fino agli ultimissimi minuti.

Tanti feels e tantissime emozioni che si accavallano l’una sull’altra creando un vero e proprio batticuore. D’altronde non potevamo aspettarci di meglio dopo il ritorno di Kai, che dimostra nuovamente di saper dare sempre il meglio di sé. Ma in quale altro show vi capiterà di trovare un sociopatico divertente che autoironizza la propria condizione, cantando al karaoke Knockin’ On Heaven’s Door?! Kai, tranquillo, busserai alle porte del Paradiso in un’altra vita forse :p

Stefan vuole, una volte per tutte, porre fine alla minaccia personificata da Cade, uccidendolo. Nonostante sia tornato umano, non vuole arrendersi e vuole continuare a proteggere i suoi cari, anche se questo significa mettere a repentaglio la sua vita. Damon, però, non è della stessa idea, perché teme, oltre che per la vita del fratello, anche per la vita di Elena, nel caso in cui il tentato omicidio di Cade dovesse fallire.

Stefan sta per riuscire nel suo intento, dato che si è messo d’accordo con Alaric per uccidere il Dio degli Inferi. Indiana Jones alias Alaric avrebbe suonato la campana per indebolire Cade, e Stefan l’avrebbe impalettato con il famoso pugnale di ceneri. Voi ultimamente vi fidate di Alaric? Perché sappiamo bene che ormai non ne azzecca nemmeno una. Infatti, proprio nel momento in cui Stefan sta dando il colpo di grazia a Cade, Ric riceve una chiamata dalle sue bambine, in pericolo perché Kai si è liberato dalla cella in cui l’avevano imprigionato nell’Armeria, mettendo k.o. Caroline.

Indiana Jones lascia quindi la sua postazione per correre dalle proprie figlie. Kai, liberatosi, dà la caccia alle bimbe con un’ascia che ricorda molto Jack Nicholson nel classico Shining. Fortunatamente alla fine tutto termina per il meglio, e le bambine vengono salvate. Ovviamente grazie a Caroline, che nel frattempo ha ripreso i sensi e ha salvato anche Alaric dalla furia omicida di Kai.

Ciò che ci crea il famoso heartbreaking in quest’episodio è proprio il rapporto tra Stefan e Damon. Ricordate quei momenti epici tra i Fratelli Salvatore che ormai avevamo dimenticato? Ecco, in It’s Been a Hell of a Ride i sentimenti di fratellanza ci travolgono dopo tantissimo tempo. The Vampire Diaries è soprattutto questo, il tormentato rapporto fraterno tra i due Salvatore, che nonostante le difficoltà, nonostante i problemi e gli ostacoli del loro percorso, non hanno mai smesso di proteggersi l’un l’altro.

Nel momento in cui Cade sta per uccidere Stefan, dopo che Alaric ha smesso di suonare la campana, Damon salva il fratello, ricordando al diavolo l’accordo stretto precedentemente: il pugnale per Elena. In questi episodi dell’ottava stagione, però, abbiamo imparato a conoscere Cade, il quale mette Damon nuovamente davanti a una dura scelta: “Ora ci sono due anime. Decidi quale salvare: o il tuo caro fratello Stefan o la tua amata ragazza Elena“.

Chi ha seguito costantemente The Vampire Diaries sa quanto Damon sia cresciuto nel corso di queste stagioni. Prima avrebbe messo se stesso davanti a ogni cosa, mentre ora ciò che più gli interessa è il bene delle persone a lui care. Decide così di non scegliere, e di sacrificare se stesso uccidendosi. Pathos a mille, pensavo di morire in quell’esatto momento. L’ansia e le palpitazioni all’ennesima potenza, considerando anche tutte queste news riguardo alla futura morte di uno dei personaggi principali alla fine dello show. Insomma, stavolta credevo che Damon fosse morto definitivamente, e per fortuna mi sbagliavo.

Bonnie Santa arriva al momento giusto, facendo perdere a Cade tempo prezioso, e impedendogli di prendere l’anima di Damon con sé. Durante lo scontro tra Cade e Bonnie, Stefan prende il pugnale e lo conficca proprio nel cuore di Cade, salvando il fratello e dicendo addio per sempre al Re degli Inferi. Bye Bye Cade. Vogliamo parlare dei miei feels quando Damon e Stefan si riabbracciano, dopo che magicamente l’anima di Damon è tornata nel suo corpo?!

Sono questi i momenti di The Vampire Diaries che amiamo!

Per quanto riguarda le bambine di Alaric e Caroline, abbiamo capito che i loro poteri magici sono peggiorati da quando soggiornano all’Armeria. E sapete la nuova trovata / “genialata” di Alaric? Fare dell’Armeria una scuola per le sue figlie, in modo tale che inizino a usare in modo corretto i loro poteri. Una scuola anche per altri bambini con gli stessi poteri. Eeeeh caro Ric, davvero vuoi passare da Indiana Jones ad Albus Silente? No perché questa nuova scuola all’Armeria sa tanto di Hogwarts! Ovviamente Caroline accetta questa idea, anche se è sorpresa che Ric da insegnante diventerà preside. Ragazzi qui abbiamo il nuovo Albus Silente e la nuova Professoressa McGranitt.

Ma la ciliegina sulla torta arriva alla fine, quando Bonnie decide di regalare a Kai il suo peggior incubo: essere rinchiuso di nuovo in un mondo prigione. Prima di finire nel mondo in cui rivivrà per sempre un unico giorno, Kai svela a Bonnie che in realtà non hanno distrutto l’Inferno, ma anzi, l’hanno consegnato ad un personaggio peggiore di Cade, in quanto a conoscenza di tutte le loro debolezze.

Sì amici lei, proprio lei, la “Baddest bitch of all“. Ladies and gentlemen welcome back Miss…

Ne vedremo delle belle nel prossimo episodio di The Vampire Diaries, We’re Planning a June Wedding (lo so che è il penultimo, sto cercando di non pensarci altrimenti mi viene la depressione!). Continuate a seguire i miei recap su Vertigo24, alla prossima settimana!