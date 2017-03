The Vampire Diaries 8×15: ecco cosa ci ha reso una famiglia

Come si fa a sopravvivere? No, ragazzi, parliamone. Ho seriamente un problema: cerco di auto convincermi che la prossima settimana The Vampire Diaries non finirà per sempre, perché la realtà fa troppo male. Non è normale piangere per quasi tutto il penultimo episodio, We’re Planning a June Wedding, e non voglio immaginare in che condizioni sarò sabato prossimo.

Famiglia, amore, amicizia, promesse, addii. Cinque parole magiche, protagoniste indiscusse del quindicesimo e penultimo episodio di The Vampire Diaries. Sento come un peso al cuore. Otto anni che volano via, caratterizzati da fortissime emozioni. Questi sentimenti li percepiamo dall’interpretazione di ciascuno dei nostri beniamini. Nel corso di questi anni sono diventati un po’ nostri amici, come se avessimo fatto parte delle vite dei loro personaggi, e sicuramente anche loro si sentiranno legati in modo indissolubile alle loro parti.

Damon, Stefan, Caroline, Bonnie, Alaric e Matt uniscono, come un tempo, le loro forze per far uscire allo scoperto, e annientare, una loro vecchia e celebre nemica. Stiamo parlando dell’unica e inimitabile Katherine Pierce. Non necessita di presentazioni. Il suo ritorno è stato annunciato da Kai durante lo scorso episodio, e in We’re Planning a June Wedding il nostro team decide di far abboccare Kath ad un tranello. Il gruppo ha, infatti, pensato che l’unica cosa che avrebbe attirato la perfida doppelganger sarebbe stato proprio il matrimonio di Stefan e Caroline. Ricordiamo tutti quanto la “baddest bitch ever” fosse ossessionata e gelosa di Stefan.

La sorta di addio al nubilato di Stefan e Caroline serve anche per ricordare ciò che i nostri personaggi hanno vissuto nel corso dello show, e che noi abbiamo vissuto con loro. In questo episodio Damon è il tuttofare della situazione. Prima cerca di far divertire il fratello nella sua ultima notte da single, ricordando insieme la loro storia, come tutto è iniziato a causa di Katherine. Damon vede solo il lato pessimista: omicidi, Originali, la cura, Silas, l’altro lato, mondi prigione, gemelli Gemini, Eretici e doppelganger, mentre Stefan, non più mai na gioia, confessa che dopotutto ci sono state anche tante cose positive.

Dopo aver fatto ubriacare Stefan, che non regge più l’alcool in quanto umano, Damon va da Caroline, per passare insieme qualche minuto prima del fatidico sì. E uno dei più intensi nodi alla gola dell’episodio lo proviamo proprio nella scena tra Damon e Caroline. Damon ricorda la sua migliore amica, nonché mamma di Caroline, Liz Forbes. Le manca, è anche se è lontana, non sarà mai dimenticata. Le dice anche che sarebbe stata orgogliosa di lei, e che ora saranno realmente una grande famiglia. Damon è commosso, Caroline piange, e noi…noi…beh che ve lo dico a fare, una fontana sta messa meglio.

Bonnie, nel frattempo, comunica a Caroline che non sarà presente al suo matrimonio perché, anche se felice per lei, non può sopportare la felicità dell’uomo che ha causato la morte del suo unico amore. Per fortuna sarà Enzo a farle cambiare idea, convincendola del fatto che la sua morte è stata causata dalla versione ripper di Stefan, non dal vero Stefan che sposerà Caroline.

Anche Alaric decide di non partecipare al matrimonio. La principale scusa è che insieme al suo assistente deve fare in modo che il piano del team venga portato a termine. In realtà sappiamo che Ric non riesce ad accettare l’idea che la “madre” delle sue figlie sposi Stefan. Forse perché negli ultimi tempi aveva iniziato a provare davvero un sentimento forte per Caroline. Ad ogni modo Alaric si presta ad una confessione che ci procura altre nuove lacrime. Una confessione nostalgica, ma anche di accettazione. Ric ricorda come è arrivato a Mystic Falls. Il suo desiderio di vendetta per l’omicidio dell’ex moglie Isobel, aveva fatto sì che raggiungesse la cittadina per uccidere Damon, per poi scoprire invece che il vampiro aveva fatto ciò che sua moglie aveva chiesto: trasformarla in vampiro. Ciò che ci rende malinconici e nostalgici, in senso positivo, è la frase pronunciata da Ric: “Ci siamo trovati grazie alla perdita di queste persone. Ecco cosa ci ha reso una famiglia“.

Torna anche a Mystic Falls Julie Cooper…ah no, ho sbagliato telefilm :p Intendevo dire Kelly Donovan, la mamma di Matt. Capiamo fin da subito che c’è qualcosa che non va nella donna, e infatti sta collaborando con Katherine, portando a termine un piano ordito dalla celebre villain. Katherine, infatti, contrariamente a quanto previsto dal team, non fa il suo ingresso trionfale durante il matrimonio, interrompendolo, ma ha in mente qualcosa di più grande.

Proprio prima dell’arrivo di Caroline, Kelly riceve un messaggio con scritto “Game on” (che il gioco abbia inizio). Vi ricorda qualcosa? La stessa frase era stata utilizzata da Katherine quando trasformò Caroline in vampiro. Per cui, se prima avevamo qualche dubbio, ora abbiamo la certezza che le due collaborano insieme.

Piccola parantesi: ma quant’era bella Caroline mentre s’incamminava verso Stefan durante il matrimonio? Per non parlare dello scambio delle promesse. Scusate but I can’t, ve l’ho detto che ho pianto continuamente. Non ce la posso fare.

Dopo il matrimonio, mentre tutti stanno festeggiando, Kelly produce una fuga di gas in casa, mentre tutti sono fuori, tranne Bonnie e le gemelline di Alaric e Caroline. Si ha così un’esplosione, temendo per la vita di tutte e tre. Bonnie, però, è ancora viva insieme alle bimbe, e proprio quando sembra che non esserci più scampo per loro, le appare Enzo, che le dice di usare la sua magia per salvarsi. Bonnie ancora non crede di aver di nuovo i suoi poteri, ma Enzo continua a spronarla. Finché Bonnie decide di ascoltarlo, rinunciando a lui per sempre: ” Phasmatos motus incendium“….

“Live your life Bonnie Bennett. All of it. Promise“.

Sentite le mie urla di disperazione? Fa male proprio il cuore, siete d’accordo con me? Addio Enzo… sei stato il principe azzurro di tutte noi.

Ahimé, nonostante Bonnie e le bambine riescano a contenere con il loro incantesimo l’esplosione, poco dopo Bonnie cade a terra davanti a Stefan, priva di sensi. Sembra che Bonnie sia morta a dir la verità, ma non penso che sia la morte tanto preannunciata. Anche su Twitter l’account ufficiale dello show ha scritto che Bonnie è morta, ma davvero Julie Plec avrebbe rinunciato al suo tanto amato e perfido effetto sorpresa facendo morire un regular nella penultima puntata? Solitamente avrebbe aspettato l’ultima puntata per una perdita così dolorosa. Inoltre, penso che Bonnie sia solo svenuta in seguito a ciò che hanno fatto le gemelle: essendo gemelle Gemini, potrebbero aver risucchiato l’incantesimo di Kai. Questo spiegherebbe il risveglio di Elena del prossimo e ultimo episodio. Oppure Bonnie è morta davvero, anche se non credo.

Inoltre, per tutto l’episodio non aspettavamo altro di vedere Katherine, di cui invece non abbiamo visto nemmeno l’ombra. Anzi, ha deciso di far sporcare le mani a Kelly Donovan e a…Vicky, tornata proprio per far rintoccare la campana Maxwell, perché il vero obiettivo di Kath è radere al suolo Mystic Falls, con il fuoco dell’inferno.

-1. È davvero difficile pensare a sabato prossimo. Sono sicura che scriverò il prossimo recap circondata dai fazzoletti, disperata. Vi dico solo di farvi, di farci forza a vicenda, perché ormai non possiamo più negarlo. La prossima settimana dovremo dire addio a The Vampire Diaries. E con questo peso al cuore vi do appuntamento a Sabato 11 Marzo. L’episodio finale, I Was Feeling Epic, andrà in onda il 10 (venerdì notte da noi), e sarà preceduto da uno speciale dedicato allo show.

Nel frattempo, vi invito a leggere l’articolo sui 15 momenti migliori di The Vampire Diaries, per chi non l’avesse ancora letto. Continuate a seguirci perché le sorprese dedicate allo show, prima del finale, non sono ancora finite.