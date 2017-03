The Vampire Diaries 8×16: la pace vive in tutte le cose a noi care

Il cerchio si è chiuso. Elena si trova al cimitero, impegnata a scrivere sul suo diario, mentre un corvo sorvola la sua testa e Damon la osserva. I was feeling epic dicevano… ed epico lo è stato veramente. Farewall to The Vampire Diaries.

Sono circondata da fazzoletti e le lacrime non vogliono proprio fermarsi. La sofferenza è paragonabile al post finale di Lost, soddisfatta ma distrutta emotivamente e soprattutto nostalgica. Dicono che un buon critico deve guardare l’oggetto di cui parla in modo distante, ma con The Vampire Diaries per me è impossibile. Sono per ovvi motivi di parte, per cui non troverete una classica recensione di pro e contro, ma solo un semplice commento che proviene dal cuore di una fangirl che ha amato immensamente questo show.

Non vi dirò che magari il finale poteva essere ampliato, facendoci di più godere il Delena e la vita futura dei personaggi, ma vi parlerò di cosa mi ha emozionato, come mi ha soddisfatto, nonostante la grandissima tristezza che provo.

A Ian Somerhalder, Paul Wesley, Nina Dobrev, Candice Accola, Kat Graham, Matt Davis, Zach Roerig, Michael Malarkey, e tutti gli altri componenti del cast, vorrei dir loro solo una cosa. GRAZIE. Un sincero e profondo ringraziamento per aver messo, interamente, sé stessi nei rispettivi personaggi. L’amore che loro stessi provano per Damon, Stefan, Elena, Caroline, Bonnie, Alaric, Matt, Enzo ecc. si percepisce in ogni momento del series finale.

Non so da che parte iniziare, se non che questo episodio è stato sì un colpo al cuore, ma la giusta e degna conclusione dello show. Julie Plec ci aveva assicurato il senso di pace che avremmo provato nel post puntata. Quella pace la sento, la provo, ma è una pace di perdita, una rassegnazione.

Già dai primi minuti I was feeling epic si prospetta piena di emozioni. Bonnie sta per morire, e nel limbo tra la vita e la morte incontra Elena. Le due amiche si abbracciano, Bonnie è pronta per ricongiungersi con i suoi cari scomparsi, ma Enzo le dice che ancora non è arrivato il suo momento, e così Bonnie si sveglia.

Per tutta la serie la strega ha mostrato il suo potenziale, salvando sempre i suoi amici, in qualsiasi situazione, anche sacrificando se stessa per il loro bene. Nell’episodio finale Bonnie si riconferma come la strega che per tutti questi anni ha salvato tutto e tutti. È impossibile fermare Vicki dal non suonare la campana, ma è possibile rimandare le fiamme dell’inferno proprio all’inferno.

Finalmente rivediamo la baddest bitch Katherine, che non ha perso i suoi vecchi vizietti. Si traveste infatti da Elena, facendo credere a Damon e Stefan che la ragazza si è risvegliata. Purtroppo Kath non ha capito che i tempi gloriosi in cui poteva ingannare i Fratelli Salvatore sono passati, e così Damon la smaschera subito. Grazie all’aiuto di Bonnie capiscono che è possibile far fuori Kath una volta per tutte, rispedendola all’inferno proprio nel momento in cui Bonnie sta rimandando le fiamme, scatenate dalla campana, al loro legittimo luogo.

Alaric va via con le bambine, pur avendo un peso al cuore. Soffre per aver lasciato i suoi amici da soli, ma ora deve pensare alle sue figlie. Solo successivamente viene raggiunto da Caroline, che inizialmente aveva deciso di rimanere con Stefan e Damon per salvare il corpo di Elena, nascosto da Katherine nel vano caldaia del liceo di Mystic Falls.

Il punto non è più salvare Elena, ma chi si sacrificherà per far in modo che Katherine bruci nelle fiamme dell’inferno, morendo in via definitiva. Damon non può resistere all’idea di perdere suo fratello, per tale motivo lo soggioga per andare via, senza sapere, però, che Stefan, da quando è diventato umano, prende una dose di verbena ogni giorno. Il soggiogamento non ha funzionato. Stefan vuole dare a Damon la possibilità di vivere la sua vita con Elena. Così, torna indietro e inietta a Damon la cura, prendendo il suo posto e facendo in modo che Katherine venga colpita dalle fiamme dell’inferno. “Lo capisco. Ti amerò per sempre Stefan“. Ecco il messaggio in segreteria che una Caroline in lacrime lascia a Stefan, dopo che Alaric le spiega che non rivedrà mai più suo marito. Il cuore mi sta per scoppiare.

E tutto questo è stato possibile grazie a Bonnie che, in una scena altrettanto epica, riesce a scacciare via le fiamme dell’inferno aiutata da tutte le streghe della famiglia Bennett, compresa nonna Bennett, ed Enzo al suo fianco.

Liceo di Mystic Falls. Delle parole in sottofondo ci fanno tornare ai tempi in cui Elena, Caroline e Bonnie erano delle normali ragazzine cheerleader. Vediamo Elena, che guarda la vetrina delle vittorie da cheerleader e la foto insieme alle amiche. E poi vediamo Stefan. I due si incontrano dopo tanto tempo. Elena pensa di essersi svegliata, ma ahimé non è così. Siamo ancora una volta nel limbo, ma stavolta è Stefan a essere morto. Il fratello minore che si è sacrificato per il proprio fratello maggiore.

“Stasera ho visto un lato di Damon che non vedevo da tempo. Il fratello maggiore che ammiravo. Il figlio che ha partecipato alla guerra civile per compiacere suo padre. Il Damon che conoscevo quando ero un ragazzino. Volevo che quel Damon vivesse. E volevo che anche tu avessi l’opportunità di conoscerlo. È l’uomo migliore. È quello giusto. Che bello vederti, Elena… un’ultima volta“.

Prima di dirle addio Stefan ci tiene che Elena porti un messaggio a Caroline. Il ragazzo ha sentito l’ultimo messaggio della moglie, e vuole che Caroline sappia che anche lui la amerà per sempre. Le porte si spalancano e Stefan trova la pace, il suo paradiso in cui ritrova la sua migliore amica Lexi. “I was feeling epic“, le risponde quando l’amica si congratula con lui per il discorso con Elena. Stefan sei sempre stato epico e coraggioso, fino al tuo ultimo giorno, e te ne sei andato come un eroe.

Bonnie non solo salva il mondo, ma riesce anche a spezzare l’incantesimo che la legava a Elena, svegliando l’amica. Le due si abbracciano e raggiungono Damon e Caroline, che si trovano davanti alla tomba di Stefan, fratello, marito e amico… ora in pace.

“Questa vita sarà felice e bella, ma non senza sofferenze. Con la morte arriva la pace, ma il dolore è il prezzo da pagare per vivere. È come l’amore… È così che capiamo di essere vivi“.

Senza più l’amato fratello al suo fianco per il resto della sua vita, ma con al fianco la donna che ama, prima di quanto avesse previsto. Ci pensate se Bonnie non fosse riuscita a spezzare l’incantesimo? Elena si sarebbe svegliata con un Damon umano e quasi alla fine della sua vita… sarebbe stato tragico, altro che epico. Per fortuna, però, non è successo (altrimenti avremmo ucciso la Plec), e Damon ed Elena si ritrovano, suggellando il loro incontro con un bacio tenero che indica il per sempre.

E la vita va avanti…

Matt diventa sceriffo, e ha in mente anche di candidarsi come sindaco. Bonnie decide di vivere al massimo la sua vita, seguendo il consiglio del suo amato Enzo, viaggiando per il mondo. Alaric e Caroline hanno realizzato l’ultimo desiderio di Stefan, con l’aiuto di Damon, creando il “Collegio Salvatore per bambini prodigio” (insomma una sorta di Hogwarts di cui vi avevo già precedentemente parlato), in cui Jeremy sarà uno degli insegnanti. Si presagisce che Caroline avrà modo di rincontrare Klaus, dato che il vampiro Originale le ha fatto una donazione di ben tre milioni di dollari, insieme a una lettera in cui le esprime la sua totale ammirazione.

E poi abbiamo Elena e Damon… Elena termina l’università, diventa infermiera, e decide di tornare a Mystic Falls, cittadina natale in cui resterà per il resto della sua vita. Il suo cuore avrà per sempre un posto anche per Stefan, colui che le ha donato la vita dopo la morte dei suoi genitori, colui grazie al quale tutto è iniziato.

“Anche dopo la nostra lunga e felice vita insieme, Damon temeva ancora di non rivedere mai più Stefan. Di non trovare mai la pace. Ma io so che si sbaglia, perché la pace esiste. Vive in tutte le cose a noi care. Questa è la promessa della pace. Che un giorno, dopo una lunga vita ci ritroveremo di nuovo“.

E così si sono ritrovati… non solo Elena torna sotto il portico di casa Gilbert, dove incontra i suoi genitori “adottivi”, Zia Jenna e John, ma Damon si riunisce con Stefan, raggiungendolo in casa Salvatore, con un nostalgico e strappalacrime “Hello Brother“.

Non ringrazierò mai abbastanza questo show per tutte le esperienze, i bei momenti e le persone che ha portato nella mia vita. Non so se rivedremo i nostri personaggi ancora, se qualcuno farà qualche apparizione in The Originals, o se magari tra 10 anni ci sarà qualche reunion (tanto ormai sembrano andare di moda). So solo che custodirò The Vampire Diaries gelosamente nel mio cuore, ricordandolo con tenerezza e amore.

Un finale dolce e amaro che non dimenticheremo mai. E ci tengo a ribadire uno dei concetti più preziosi che ci ha lasciato lo show con questo episodio finale: “La pace esiste. Vive in tutte le cose a noi care“. Spero che non lo dimenticherete mai. Ci tengo a ringraziare tutti voi che avete letto assiduamente le mie recensioni e i miei focus sullo show durante l’ultima stagione.

Il nostro scambio di commenti, però, non finirà qui. Dalla prossima settimana tornerò a parlarvi dell’universo di The Vampire Diaries, commentando con voi la quarta stagione di The Originals.

Ricordate che The Vampire Diaries sarà con noi eternamente, always and forever dicevano gli Originali.

#TVDforever.