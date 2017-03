The Vampire Diaries: i 15 momenti migliori della serie

Il 10 settembre 2009 venne mandato in onda per la prima volta sul network televisivo The CW il pilot di The Vampire Diaries. Da quel momento sono trascorsi esattamente 7 anni e mezzo, anni che ci hanno fatto appassionare a questa serie, affezionare agli attori del cast, e “crescere” con loro.

Non importa se le ultime stagioni, soprattutto la sesta e la settima, siano state poco amate, se non addirittura odiate e criticate da molti, i veri fan di The Vampire Diaries sono rimasti fino alla fine, consapevoli e speranzosi che la serie avrebbe riacquistato in un secondo momento la gloria di un tempo. Diciamo che TVD ci sta riuscendo con quest’ultima ottava stagione. Una stagione di sintesi con cui gli showrunner hanno voluto rendere omaggio alle gloriose scene del passato, e a molti membri del cast che interpretavano personaggi che abbiamo “perso” nel corso degli anni.

Quasi otto anni di emozioni, di gioie, di dolori, di lacrime, che non potevano passare inosservati. Per questo troverete di seguito un omaggio alla serie. Non è stato facile, ma dopo attente analisi e valide collaboratrici, ho cercato di raggruppare 15 momenti migliori del nostro amato show, che sicuramente vi faranno venir voglia di rifare un rewatch!

P.s. Andando a ripescare i video su youtube sono stata tentata di mettere praticamente ogni scena, ma poi mi sono resa conto che vi avrei annoiato troppo con un articolo che non avrebbe più avuto una fine :p

For over a century I have lived in secret

Non possiamo non ricordare il vero e proprio inizio di The Vampire Diaries, con il voice over di Stefan che c’introduce in questo mondo. Per numerose stagioni il mini racconto di Stefan ha accompagnato l’inizio di ogni episodio con il celebre “Previously on The Vampire Diaries”. Purtroppo non è stato possibile trovare la scena in inglese, ma solo tradotta in italiano. Ad ogni modo, ovunque saremo, qualsiasi cosa staremo facendo, se mai risentiremo questo prologo da qualche parte, ci volteremo subito di scatto per capire da dove proviene, ricordando ogni momento fantastico di The Vampire Diaries.

Il ballo di Elena e Damon sulle note di All I Need

Mi piace ricordare la prima stagione e la seconda come l’epoca d’oro di The Vampire Diaries, e questa scena è decisamente una di quelle che hanno contribuito a creare questo paragone. Un ballo carico di sentimenti e di attrazione reciproca, il primo ballo tra Elena e Damon. Quest’ultimo sostituì il fratello come accompagnatore della ragazza, dopo che Stefan dimostrò di non riuscire a placare la sua sete da vampiro, dopo il periodo da rippaaaaah (squartatore). Se dal pilot molte tifavano già per il Delena, questa scena non ha lasciato più alcun dubbio, facendo nascere un tifo sfegatato per la coppia. Indubbiamente, il momento è reso ancora più magico dall’epica All I Need dei Within Temptation.

Hello John, Goodbye John

Hello John, Goodbye John può essere considerata una delle scene che hanno fatto la storia di The Vampire Diaries. Questo momento clou, che rappresenta il perfetto cliffhanger, conclude la prima stagione, svelandoci il ritorno della mitica “baddest bitch ever”, Katherine. La celebre Doppelgänger di Elena svela la sua vera identità dopo aver illuso tutti i fan, convinti che Damon fosse stato baciato da Elena (sarebbe stato il primo vero bacio Delena). Nella scena immediatamente successiva, quella che noi credevamo essere Elena, ha una breve conversazione con Zio John (in realtà il padre di Elena), che sfocia nella furia omicida della ragazza, rivelando di essere Katherine.

Masquerade

Premetto che tutto l’episodio Masquerade sarebbe da mettere tra i migliori momenti, per cui non è stato facile scegliere una delle tante scene memorabili della puntata. Alla fine ho optato per la sequenza dello scontro tra Katherine, Damon e Stefan. La doppelganger vuole riuscire, a tutti i costi, ad impossessarsi della pietra di luna, per tale motivo “invita” con un tranello i due fratelli Salvatore alla festa in maschera organizzata dai Lockwood. Stefan, Damon, Jeremy, Alaric, Caroline e Bonnie collaborano per uccidere Katherine, dimenticandosi che la vampira è sempre un passo avanti agli altri. Infatti, Kath ha fatto in modo che, una strega di sua conoscenza, la collegasse a Elena, così se qualcuno avesse tentato d’ucciderla, avrebbe ucciso anche la sua sosia umana. La sequenza scelta mostra, in montaggio alternato, le conseguenze su Elena del tentato omicidio a Katherine.

Il primo incontro tra Elena ed Elijah

Il nostro Mister Swish preferito, Elijah, compare per la prima volta nell’ottava puntata della seconda stagione, intitolata Rose. In questo episodio Elena ed Elijah s’incontrano per la prima volta, dopo che la ragazza è stata rapita dai due vampiri Trevor e Rose, per pareggiare un conto in sospeso con gli Originals, i primi vampiri. Elijah è uno dei fratelli Originals, e i due vampiri hanno intenzione di consegnargli Elena perché lei, o meglio il suo sacrificio, è la chiave per spezzare il celebre incantesimo del Sole e della Luna. Fantastico vedere la reazione di Elijah appena vede Elena, considerando che molti secoli prima era perdutamente innamorato di Katherine (o come dice lui in modo sexy: Katerina).

In Katerina’s mood mi sento di condividervi un fantastico fan video, che mostra un montaggio di tutte le volte che Elijah pronuncia Katerina:

Klaus uccide zia Jenna

Come dimenticarci dell’episodio che più ha traumatizzato noi fan di The Vampire Diaries: il rituale di Klaus, in cui, il vampiro originale più temuto di sempre, uccide la tenera Zia Jenna. Ricordo ancora le lacrime sul viso durante la visione di questa sequenza. Ammettiamolo, è stata la morte che più ci ha sconvolto, forse perché è stata anche una delle prime di un personaggio che in due stagioni avevamo imparato a conoscere e amare. Un vero e proprio shock.

La morte di Jenna e quella apparente di Elena sono indispensabili per completare la trasformazione di Klaus in lupo, divenendo così un ibrido invincibile. Fortunatamente, nonostante si pensasse che anche Elena fosse morta dopo Jenna, la ragazza si risveglia grazie ad un incantesimo di Bonnie. Tale incantesimo porta, però, alla morte di John, in quanto l’uomo aveva legato la propria anima a quella della figlia, in modo che la propria vita fosse trasferita nel corpo di Elena.

I like you just the way you are

Una delle scene più emozionanti e sentite: quella dell’ultima puntata della seconda stagione, quando un Damon morente viene abbracciato e baciato da Elena. Damon, infatti, a causa del morso di Tyler, sta per morire e l’unica soluzione per guarire è bere il sangue del loro più grande nemico, Klaus. Nonostante Stefan avesse promesso al fratello di non dirlo all’amata, Elena viene a saperlo e corre subito da Damon. La sequenza è molto toccante, in quanto Elena gli confessa che, se mai l’avesse incontrato nel 1894, forse gli sarebbe piaciuto. Al tempo stesso Damon le comunica l’amore che prova per lei, e in questo momento un’Elena in lacrime lo bacia, dicendogli che le piace così com’è adesso, nonostante gli sbagli del passato. Il momento tra i due viene interrotto dall’arrivo di Katherine che possiede la cura per Damon, barattata in cambio di qualcosa di terribile: la libertà di Stefan, ora al servizio di Klaus.

Il primo bacio Delena sulle note di Never let me go

Elena finalmente dimostra, una volta per tutte, ciò che prova per Damon nella terza stagione. In un motel, dopo essere andati a Denver alla ricerca di Jeremy per salvarlo dall’Original Kol, Elena condivide la stessa camera con Damon, e durante la notte inizia a guardarlo con occhi diversi. La ragazza è profondamente colpita dal sogno che Damon ha creato nella mente di Rose pochi attimi prima della sua morte. Presa da un impeto di passione, Elena bacia Damon dopo esser corsa fuori dalla stanza. Come All I Need della prima stagione, anche Never let me go dei Florence and the Machine è considerata una delle hit principali di The Vampire Diaries, simbolo dell’amore suggellato dei Delena.

Elena diventa un vampiro

Una delle scene più importanti di The Vampire Diaries. Rebekah provoca ad Elena e Matt lo stesso identico incidente in cui la ragazza aveva perso anni prima i genitori. Stefan arriva in loro soccorso, ma Elena insiste che Stefan salvi Matt, così lei muore. Dato che il suo corpo era legato a quello di Alaric, nel momento in cui Ric sta avendo uno scontro con Damon, muore anche lui. Il vampiro capisce così che, essendo morto Alaric, è morta anche Elena, l’amore della sua vita. Damon corre in ospedale per vedere Elena, ma viene fermato dalla Dottoressa Meredith, che gli confessa che in realtà Elena non è morta, perché ha in circolo sangue di vampiro che le aveva somministrato proprio lei in precedenza. Assistiamo poi al risveglio di Elena vampira, in un’inquadratura esattamente identica alla trasformazione di Bella in Twilight. Unica pecca di questa sequenza memorabile, è proprio il risveglio di Elena, un tantino copiato, ma ci passiamo sopra.

Le lanterne per rendere omaggio ad amici e parenti defunti

Elena è una novella vampira che a malapena riesce a controllare la sua sete di sangue; rigetta ogni tipo di sangue, sia quello animale sia quello che le viene offerto da Damon che quello nelle sacche. Elena ha bisogno di nutrirsi direttamente da un essere umano, così Matt si sacrifica per essere la sua sacca umana vivente. Con questo problema, e con una nuova minaccia incombente, ovvero il cacciatore di vampiri appena arrivato in città, i nostri protagonisti si prendono un momento per ricordare i propri cari defunti, lanciando in cielo le lanterne giapponesi.

La morte di Damon e Bonnie

Come non menzionare un’altra delle scene più strappalacrime in assoluto: Bonnie e Damon muoiono, in seguito all’uccisione dei Viaggiatori e alla distruzione della rinomata The Other Side nel finale della quinta stagione. Il dolore di Elena è incontenibile, non riesce a mettersi l’anima in pace per aver permesso a Damon di sacrificarsi. Damon e Bonnie si tengono per mano, con il sottofondo di un’altra canzone che rimarrà indimenticabile per noi fan, Wings di Birdy. Per la prima volta nella storia di The Vampire Diaries, l’episodio termina con la scritta sovrimpressa su un fondale bianco, mentre invece, solitamente, l’episodio si conclude con il titolo su un fondale nero.

L’abbraccio tra Stefan e Damon dopo che quest’ultimo ritorna in vita

Damon ritorna dal mondo prigione e la prima persona che va a trovare è, ovviamente, Stefan. Tra i due c’è uno di quei momenti da fratelli che amo particolarmente, e che sfocia in un abbraccio. Damon in seguito dirà a Stefan di non raccontare a Caroline ed Elena che era intrappolato, insieme a Bonnie, in un mondo prigione, per non farle soffrire ulteriormente, dato che la strega non è tornata insieme a lui. La seconda persona che Damon non vede l’ora di rivedere è Elena, ma il fratello gli comunica subito che la ragazza, in seguito alla sua morte, ha deciso di farsi soggiogare per dimenticare tutto, quindi ora non ha più ricordi positivi di Damon.

Addio Sheriff Forbes

Caroline, pentita di non aver passato gli ultimi momenti con la madre ancora cosciente, decide di entrare nella mente di Liz proprio negli ultimi istanti della sua vita, grazie all’aiuto di Stefan. La nostra blondie fa in modo che la madre muoia beatamente con un ricordo d’infanzia, condiviso insieme. Al momento della morte di Liz, Caroline è distrutta, in quanto rimasta sola, senza più la presenza di alcun membro della sua famiglia. Stefan, Damon, Elena e Matt sono intorno a lei e alla madre appena scomparsa, condividendo il suo stesso dolore.

Gli addii a Elena prima del suo lungo sonno

Tutti decidono di dare il loro ultimo saluto a Elena, in quanto la ragazza non si sveglierà presto dal lungo sonno indotto da Kai, attraverso la maledizione che ha legato la sua vita a quella di Bonnie. Il loro addio è possibile grazie alla manipolazione mentale usata sul corpo della ragazza. Strappalacrime è il momento in cui Caroline e Bonnie si uniscono a Elena, come un tempo, quando erano delle semplici adolescenti con vite normali (ero una fontana nell’esatto istante in cui Bonnie ha ricordato l’inizio di tutto facendo volare le piume che sollevò la prima volta che fece un incantesimo, consapevole dei suoi poteri). Elena incontra anche Matt, Tyler, Alaric e Stefan, prima di avere un “happy ending” con Damon, che fa in modo che l’incontro abbia luogo nella stessa strada in cui s’incontrarono la prima volta. Damon le conferma ancora una volta il suo immenso amore, dicendole che l’aspetterà per sempre.

Damon torna dall’inferno e abbraccia il fratello ormai umano

Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Sapete che ho un debole per i momenti Defan. Sono passati anni e centinaia di puntata dal pilot, e la gran novità e che Stefan è tornato ad essere umano nel corso dell’ottava e ultima stagione. Andiamo non c’è bisogno di ricordarvelo, si tratta di una scena che avete già visto pochi giorni fa, ma che è entrata a pieno titolo tra le migliori dello show. Damon si era sacrificato, piuttosto che decidere se salvare la vita del fratello o dell’amata Elena, ancora intrappolata in una bara. Grazie, però, all’aiuto di Bonnie, il Re degli Inferi Cade viene ucciso, e l’anima di Damon ritorna nel suo corpo. Potete dire che è la stessa identica scena della 6×05, ma c’è una sostanziale differenza che, personalmente, non è da sottovalutare: Stefan è umano, quindi tutto viene ulteriormente amplificato, in quanto crede di aver perso per sempre il fratello che avrebbe tenuto accanto a sé per tutta l’eternità.

