The Void: presentati il trailer e la trama dell’horror più atteso del 2017

E’ online il nuovo trailer dell’horror più atteso di questo 2017: The Void.

Diretto dalla coppia esordiente composta da Steven Kostanski e Jeremy Gillespie, due geniali scenografi che hanno anche scritto il copione, The Void debutterà nelle sale inglesi il prossimo 31 marzo, per poi essere disponibile in VOD dal 24 aprile.

Il film ha riscosso un enorme successo dopo esser stato presentato al: Fantastic Fest, al festival di Londra, all’After Daek di Toronto e a Stoccolma. Chi lo ha visto assicura che è un horror destinato a rimanere nella storia del genere, capace di mixare tradizione e tendenze differenti come lo slasher degli anni ’70 e lo splatter e le creature feature degli ’80 e ’90, tenendo tutto assieme con effetti speciali di alta qualità e con la guida spirituale del ”guru” John Carpenter.

Oltre al trailer vi sveliamo la prima sinossi ufficiale della pellicola:

”Quando incontra un uomo ricoperto di sangue in una strada isolata, un agente di polizia lo conduce nell’ospedale più vicino. In breve staff e pazienti della struttura saranno intrappolati da una minaccia terribile e sovrannaturale, e costretti ad un viaggio infernale nelle profondità dell’edificio per sfuggire a quell’incubo.”

In attesa di vedere questo nuovo horror vi lasciamo al terrificante trailer:

Fonte: Empire