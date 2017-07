La produzione di The Walking Dead 8 è temporaneamente sospesa

Le riprese dell’ottava stagione della celebre serie tv dell’AMC, The Walking Dead, sono state momentaneamente sospese per una grave ferita alla testa riportata da un celebre stuntman della serie, dopo essere caduto da un’altezza di diversi metri. Nonostante la ferita fosse particolarmente preoccupante, inizialmente, si pensava che John Bernecker potesse salvarsi, ma dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva, lo stuntman è deceduto ieri.

Il cast e tutta la troupe dello show sostengono il dolore della famiglia di Bernecker, un professionista noto nell’ambiente delle serie tv, in quanto aveva lavorato in altre serie televisive e anche in alcune produzioni cinematografiche. Tra i suoi lavori possiamo menzionare Black Panther, Logan e l’ultimo adattamento del 2015 di Fantastic 4 – I Fantastici Quattro.

FONTE: Deadline e BBC News