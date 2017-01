The Walking Dead: nuove immagini della seconda metà della settima stagione

Dopo la tradizionale pausa, The Walking Dead è pronto a tornare sul piccolo schermo. La seconda metà della settima stagione riprenderà a partire dal 12 febbraio 2017 e ci permetterà di scoprire le conseguenze di quanto successo nel midseason finale. Nell’attesa la AMC ha rilasciato online una nuova sinossi ufficiale e tre nuove immagini dei prossimi 8 episodi:

Di seguito trovate la sinossi e le tre nuove immagini:

”La prima metà della stagione 7 ha visto Rick (Andrew Lincoln) e il suo gruppo spezzati da Negan (Jeffrey Dean Morgan), costretti a sottomettersi alla sua volontà e a vivere brutalmente secondo le sue regole. La seconda metà della stagione si focalizzerà sui preparativi per la guerra e la raccolta di provviste e uomini con il fine di sconfiggere Negan una volta per tutte. Ma il gruppo di Rick scoprirà ancora una volta che il mondo non è quello che pensavano. È tutto molto più grande rispetto a quanto visto finora e non sarà facile sconfiggere Negan. Cosa ancora più importante: la vittoria richiederà più dei numeri di Alexandria: serve l’aiuto del Regno e di Hilltop ma, proprio come Rick, Ezekiel (Khary Payton) e Gregory (Xander Berkeley) non vogliono inutili spargimenti di sangue. Per convincerli del contrario ci vorranno ottime motivazioni. Le difficoltà che Rick e compagni dovranno affrontare per trovare cibo, alleati e munizioni saranno a dir poco notevoli. Incontreremo nuovi sopravvissuti, visiteremo luoghi incredibili. Vedremo Rick e il gruppo messi alla prova come mai prima d’ora. Ci saranno tradimenti da parte di persone fidate. Rick è certo di poter unire tutti i gruppi con l’obiettivo comunque di far crollare l’Impero di Negan ma nemmeno il miglior piano riuscirà a prepararli alla guerra contro Negan e il suo esercito.”

Fonte: Joblo