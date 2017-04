The Walking Dead: Steven Yeun potrebbe davvero tornare nei panni di Glenn?

Intervistato da TVLine, lo showrunner e produttore esecutivo Scott M. Gimple ha rivelato che Steven Yeun potrebbe riprendere il ruolo di Glenn Rhee nell’ottava stagione.

Il suo personaggio nella passata stagione è stato brutalmente assassinato da Negan (Jeffrey Dean Morgan), con la sua amata mazza da baseball ”Lucille’‘, quindi è ovvio che il personaggio interpretato da Yeun non tornerà dal mondo dei morti.

Piuttosto, potrebbe avvenire via flashback stando a quello che ha dichiarato Scott M. Gimple: “Certamente una possibilità, forse più di una. Glenn potrebbe apparire alla sua dolce, nel momento in cui Maggie (Lauren Cohan) darà alla luce suo figlio. Tutto questo però potrebbe non accadere molto presto. Le cose si sono evolute piuttosto rapidamente, ma non è ancora passato molto tempo”.

Staremo a vedere in che modalità ritornerà l’amato personaggio di Glenn in The Walking Dead. Che sia una mossa dello show per raddrizzare gli ascolti in caduta libera? I fan dopo l’ultimo episodio si son trasformati in spietati haters e si sentono presi in giro, per l’assurda piega che sta prendendo la serie.

