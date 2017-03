The War – Il Pianeta delle Scimmie: un nuovo trailer del film di Matt Reeves

E’ apparso online il nuovo trailer del film di Matt Reeves: The War – Il Pianeta delle Scimmie, capitolo conclusivo (forse) della saga dedicata al celebre Pianeta delle scimmie.

Il nuovo rilancio del franchise iniziò molto bene nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie di Rupert Wyatt, e proseguì ancora meglio con Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie dello stesso Reeves.

Stavolta il nostro Cesare, interpretato Andy Serkis, dovrà vedersela contro un rivale davvero tosto, il colonnello a capo delle truppe umane Woody Harrelson, disposto a tutto a riprendere il controllo del pianeta terra.

Dopo il primo trailer uscito in dicembre, ecco arrivarne un secondo, in grado di tenere vivo il vostro e nostro interesse per il film, che debutterà nei nostri cinema il 13 luglio prossimo.

Fonte: ComingSoon.net