The Wizard of Lies: Robert De Niro nel trailer del film HBO

Verrà portata tra poco sul piccolo schermo per l’HBO la controversa storia di Bernie Madoff, celebre truffatore statunitense arrestato nel 2008, le cui vicende saranno raccontate in The Wizard of Lies. Ad interpretare il milionario sarà Robert De Niro affiancato da Michelle Pfeiffer nel ruolo della moglie per la regia di Barry Levinson. Tanti nomi che generano molta attesa per questo prodotto il cui debutto è segnato per Maggio, ben prima che Richard Dreyfuss interpreti lo stesse vicenda per una nuova serie tv targata ABC. Di seguito possiamo dare un primo sguardo al trailer in attesa di sapere la data ufficiale dell’uscita di The Wizard of Lies.