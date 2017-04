Thelma, primo trailer del thriller di Joachim Trier

Il regista Joachim Trier torna in Norvegia con questo nuovo thriller sovrannaturale dal titolo Thelma. Abbandonate infatti le atmosfere hollywoodiane dell’ultimo I segreti di famiglia, l’autore di Oslo, August 31st riprende a raccontare vicende a lui più vicine con la storia di una ventenne che, dopo essersi trasferita nella capitale ed essersi innamorata di una ragazza, scopre di avere dei poteri spaventosi.

Non è improbabile che il film sia inserito in una delle sezione del prossimo festival di Cannes considerato lo stretto rapporto tra Trier e la manifestazione francese. Intanto l’uscita di Thelma è fissata solo in Norvegia dove farà il suo debutto il prossimo 27 Ottobre. Queste intanto le prime immagini: