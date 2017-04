Thor: Ragnarok, il teaser è il più visto di sempre in 24 ore per un film Marvel e Disney

Il teaser trailer di Thor: Ragnarok ha battuto ogni record! diventando il più visto di sempre in meno di 24 ore per un film Marvel e Disney.

A fornirci lo strabiliante dato è THR, che nelle ultime ore ha condotto un sondaggio tra i fan che non vedevano l’ora di poter ammirare il figlio di Odino contro l’inarrestabile Hulk.

Il trailer è stato infatti visto online 136 milioni di volte nelle prime 24 ore, battendo tutti i record della Disney non solo per quanto riguarda la Marvel, ma anche altre divisioni come Walt Disney Studios, Disney Animation, Pixar e persino Star Wars.

Non si tratta però di un record assoluto: qualche giorno fa il trailer di IT è stato visto 197 milioni di volte in 24 ore, mentre quello di Fast & Furious 8 era stato visti 139 milioni di volte.

Fonte: THR