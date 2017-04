Thor: Ragnarok – ecco che impatto hanno avuto i Guardiani della Galassia sul cinecomic

Recentemente è stato rilasciato il trailer di Thor: Ragnarok, e a molti non è passato inosservato il tono e l’atmosfera diversi del cinecomic, più simile ai tratti di un altro cinecomic, ovvero Guardiani della Galassia: canzoni rock, un particolare senso dell’umorismo e molti altri elementi simili.

In una recente intervista con Heroic Hollywood, Kevin Feige, il Presidente dei Marvel Studios, spiega come il successo dell’opera diretta da James Gunn abbia permesso all’Universo Cinematografico Marvel di fare ciò che altrimenti non avrebbe potuto realizzare: