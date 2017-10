Thor: Ragnarok, la recensione del film con Chris Hemsworth e Cate Blanchett

Partiamo dalle buone notizie: dei tre film finora prodotti, Thor: Ragnarok è sicuramente il migliore, divertente dall’inizio alla fine, ricco di spettacolari scene d’azione e visivamente incantevole. Sotto la guida del regista Taika Waititi (Oceania, What We Do in the Shadows), il Dio del Tuono smette di prendersi troppo sul serio, abbandonando gli accenti shackespeariani del primo capitolo e i tono cupi del secondo per buttarsi a capofitto in un viaggio metà buddy-comedy e metà epica lotta contro un nemico apparentemente invincibile. Stavolta come antagonista troviam una magnifica Cate Blanchett nei panni di Hela, Dea della Morte, decisa a rivendicare il trono di Asgard e da lì muovere alla conquista dell’universo.

Allontanato dal suo mondo e scaraventato su una sorta di pianeta-discarica, Thor viene costretto a combattere contro l’amico Bruce Banner (Mark Ruffalo), ormai da tempo bloccato nella forma di Hulk. Per affrontare l’inarrestabile Hela, Thor avrà bisogno anche di Hulk, oltre che di un’improbabile alleanza con suo fratello Loki (Tom Hiddleston) e con Valchiria (la Tessa Thompson di Dear White People e Westworld), una guerriera asgardiana in esilio. E lo scontro sarà memorabile, specie se accompagnato da una colonna sonora che comprende Immigrant Song dei Led Zeppelin. Alla folta schiera di personaggi si aggiungono Karl Urban, nei panni dell’ambiguo guerriero Skurge, e Jeff Goldblum che interpreta il Gran Maestro di Sakaar, patrono delle lotte fra gladiatori in cui si scontrano Thor e Hulk. Una curiosità: la presenza, oltre a Goldblum, di Sam Neill in un piccolo cameo a sorpresa, dà luogo a una piccola reunion di Jurassic Park. Dei precedenti capitoli della trilogia ritroviamo Odino (Anthony Hopkins) e Heimdall (Idris Elba), mentre Benedict Cumberbatch fa una breve apparizione nel ruolo di Doctor Strange.

L’inedita direzione intrapresa da Thor: Ragnarok, sulla falsariga dei Guardiani della Galassia, è necessaria e benvenuta ma risulta un po’ brusca e spiazzante. Anche per questo il film, all’inizio, fatica a trovare un suo ritmo. L’altra ragione è che sembra che si siano volute unire due trame potenzialmente indipendenti: la sanguinosa guerra contro Hela e le divertenti (dis)avventure di Thor e Hulk nello spazio. Nell’insieme però le due parti si amalgamano piuttosto bene, evitando l’ennesima scivolata nel dramma a tinte dark. La saga di Thor continua a essere la meno riuscita nel Marvel Cinematic Universe; ma con Ragnarok sale nettamente di livello, regalandoci più di due ore di risate assicurate, scandite da epiche battaglie e da alcune scene di un’incredibile bellezza visiva; fra tutte, l’iconica immagine della cavalcata delle Valchirie. Per concludere, un promemoria: come sempre con i film targati Marvel Studios, restate in sala fino alla fine dei titoli di coda.