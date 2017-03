Thor: Ragnarok, i protagonisti nelle nuove coloratissime immagini

Entertainment Weekly ha svelato le prime immagini di Thor: Ragnarok, terzo capitolo targato Marvel dedicato al potente dio del tuono.

Nelle immagini possiamo notare il tono decisamente pop della pellicola, conferito dall’eccentrico regista Taika Waititi, e dare un primo sguardo a tutti i personaggi: Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Mark Ruffalo e Tom Hiddleston.

Nel film Thor è imprigionato dall’altra parte dell’universo senza il suo potente martello e dovrà lottare contro il tempo per far ritorno ad Asgard per fermare Ragnarok, la distruzione del suo mondo e della civiltà di Asgard, minacciata dalla temibile Hela. Prima però dovrà sopravvivere a un duello nello stile dei gladiatori contro il suo vecchio alleato Hulk.

Nel cast torneranno anche Idris Elba e Anthony Hopkins. La data d’uscita è fissata al 3 novembre 2017, terzo prodotto Marvel dell’anno dopo Guardiani della Galassia Vol.2 e Spider-Man: Homecoming.