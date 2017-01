Thor Ragnarok: Tom Hiddleston parla del ruolo che avrà il Dottor Strange

Alla fine di Doctor Strange (Scott Derrickson, 2016) abbiamo appreso che il mago capace di volare tra gli universi, interpretato da Benedict Cumberbatch, avrebbe giocato un ruolo – non si sa quanto determinante – in Thor: Ragnarok (Taika Waititi, 2017). Ora Tom Hiddleston (interprete di Loki nella saga) ci ha dato un’idea, per nulla vaga, di quale possa essere questo ruolo. Hiddleston, appena reduce dal Golden Globe per la serie The Night Manager, ha rilasciato sorprendenti dichiarazioni al riguardo:

Strange possiede la capacità di curvare il tempo e lo spazio con la mente. Alla fine di Thor: the dark world ci siamo tutti domandati che fine abbia fatto Odino, quando vediamo Loki sul trono…no? Dunque, probabilmente Strange potrà aiutare a risolvere questo particolare enigma.

In effetti abbiamo visto tutti Loki impersonare Odino sul trono di Asgard, alla fine di Thor: the dark world (Alan Taylor, 2013). Durante quella scena, tutti hanno pensato che Odino sia stato rimosso da Loki in qualche modo, ma nessuno saprebbe dire come: sarà davvero il Dottor Strange a fare luce al riguardo?

Thor: Ragnarok uscirà nelle sale il 3 novembre 2017.