Tom Hardy parla del nuovo James Bond: ecco chi vorrebbe alla regia

Ancora non è stato sciolto il mistero attorno al prossimo film di James Bond, ma in Inghilterra fanno già le loro scommesse. L’ipotesi più probabile è che Daniel Craig non ritorni a vestire i panni del celebre 007 dopo l’abbandono della regia da parte di Sam Mandes e che quindi la produzione stia stilando una lista dei possibili sostituti. Tra questi compare anche il nome di Tom Hardy, impegnato in questi giorni nella promozione di Taboo, che sull’argomento ha deciso di dire poche parole alla testata The Daily Beast:

Sai, c’è un detto tra noi attori: se ne parli sei automaticamente fuori dalla corsa. Quindi non posso proprio commentare quell’argomento! Se dovessi farlo, sparirebbe. Ma Chris Nolan sarebbe un regista fantastico per un film su Bond. Perché Daniel è così bravo, e quello che Mendes e Barbara hanno fatto è così impressionante che ci vuole una grande immaginazione per andare avanti. Mi chiedo spesso come potrebbe essere il prossimo capitolo del franchise, e penso che che se ci fosse qualcuno come Christopher Nolan a guidarlo lo riporterebbe in vita una figura molto potente che potrebbe apportare qualcosa di nuovo e creare qualcosa di intenso…ancora

Ovviamente le parole di fiducia nei confronti di Nolan derivano anche dall’amicizia che è nata tra i due nei vari set che hanno condiviso (da Inception all’ultimo capitolo di Batman), ma le reali probabilità che il registi si ritrovi a dirigere i nuovi capitolo della saga sono veramente minime. Staremo a vedere.