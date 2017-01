Tom Hardy: “Mad Max: The Wasteland si farà”

Durante la promozione della serie tv targata FX, Taboo, è stato chiesto a Tom Hardy cosa ne sarà del franchise di Mad Max, e se vedremo ancora Max e Furiosa in qualche altro film della saga.

Tom Hardy ha confermato che c’è ancora tanto da esplorare nella mitologia di Mad Max, e ha dichiarato di non aspettare altro che direttive da parte di George Miller:

“Non vedo l’ora di scoprire qualcosa. Ciò che è meraviglioso è che George Miller ha creato delle storie sia per Max che per Furiosa, per cui deve solo decidere su chi concentrarsi per prima. Sto solo aspettando la sua chiamata“.

L’attore ha confermato anche che ha firmato per un totale di tre film, e che il titolo Mad Max: The Wasteland potrebbe non essere quello definitivo, ma che comunque si farà:

“Ho firmato per fare tre film. Bisogna solo capire quando. Non so se si chiamerà The Wasteland o no, non si può mai sapere fino alla fine. Questi titoli cambiano sempre. Ma, posso dirvi che si farà sicuramente“.

Hardy, nel corso dell’intervista, ha continuato ad elogiare il talento del regista George Miller:

“Amo lavorare con George e soprattutto amo la mitologia che ha creato. È una gioia lavorare con un artista del genere e con qualcuno che ha la capacità di essere un così talentuoso regista. È all inclusive!”

Già giorni fa Tom Hardy aveva parlato con The Wrap del prossimo Mad Max (QUI potete trovare il nostro articolo), ma a distanza di pochi giorni sembra che il progetto divenga sempre più realtà. George Miller avrà accennato qualcosa a Tom Hardy?! Chissà! Continuate a seguirci per rimanere aggiornati!

FONTE: Collider