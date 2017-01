Tom Hardy legge la favola della buona notte sull’emittente CBeebies

Siamo abituati a vedere l’attore britannico Tom Hardy vestire dei panni non proprio amichevoli. Basti ricordare il Bane de Il ritorno del Cavaliere Oscuro oppure il sadico John Fotzgerald in The Revanant.

Cinonostante, l’interprete ha sorpreso chiunque leggendo la favola della buona notte, con l’ausilio di un cane appollaiato sulle sue gambe, sulla rete CBeebies, “spin-off” della mastodontica BBC, maggiore rete televisiva britannica. La favola è questa: Un ragazzino viene invitato ad una festa, nella quale è obbligatorio munirsi di un cappello. Purtroppo il giovane non ne possiede uno ed è quindi costretto ad uscire per cercarlo. A conferma del “tutto è bene quel che finisce bene”, il bambino, con l’aiuto di un tasso e qualche altro animaletto, riuscirà nell’impresa, ritornando alla festa con l’accessorio appropriato.

Di seguito troverete il filmato completo:

Fonte: IndieWire