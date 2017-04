Tom Holland non ha mai visto i film originali di Star Wars

Tom Holland, che interpreterà Peter Parker / Spider-Man nell’atteso cinecomic Spider-Man: Homecoming, ha svelato recentemente di non aver mai visto la trilogia originale di Star Wars.

Questa notizia è abbastanza ironica considerando che una delle battute più memorabili pronunciate da Holland in Captain America: Civil War si riferiva proprio all’universo di Star Wars. Durante la scena di combattimento all’aeroporto, Peter ha citato una scena dal film del 1980 L’Impero colpisce ancora, come ispirazione per una mossa contro Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd).

L’attore ha parlato a Yahoo della sua grave mancanza:

“Non sono un grandissimo fan di Star Wars. Sono un fan dei nuovi film. Penso che Rogue One e il Risveglio della forza siano una figata! Per qualche ragione ho snobbato la saga originale di Star Wars“.

Ciò nonostante, secondo quanto dichiarato da Holland, alcuni film di Star Wars sono stati parte fondamentale della sua infanzia, in particolare la trilogia prequel:

“E sono ancora più imbarazzato a dire che ho amato quei film quando ero un bambino. Tutti mi dicevano: ‘Cosa? Ti piacciono quei film?’. Ma pensavo davvero che fossero fantastici“.

FONTE: Comicbook