Tomb Raider: Alicia Vikander è Lara Croft nelle prime foto dal set

Sono state diffuse in rete le prime foto dal set di Tomb Raider, dove possiamo dare un primo sguardo all’eroina protagonista, Lara Croft, interpretata per la prima volta da Alicia Vikander.

L’attrice Premio Oscar per The Danish Girl, è chiamata a succedere ad Angelina Jolie, interprete del personaggio in Lara Croft: Tomb Raider e Tomb Raider: La culla della vita. Nel cast troveremo anche Walton Goggins e Daniel Wu.

Il film, diretto da Roar Uthaug su una sceneggiatura di Geneva Robertson-Dworet, uscirà il 16 marzo 2018. Potete guardare le foto di seguito.