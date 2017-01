Tomb Raider: Dominic West sarà il padre di Lara Croft nel reboot

The Hollywood Reporter ha annunciato ufficialmente che Dominic West (The Wire, Punisher: Zona di guerra) si è aggiunto al cast del reboot di Tomb Raider, la cui produzione è iniziata all’inizio di questa settimana.

Dominic West, nel reboot di Tomb Raider, vestirà i panni del padre della protagonista Lara Croft. La pellicola ruoterà attorno ai tentativi di Lara di finire le ricerche del padre, e di scoprire antichi segreti, al fine di ripulire il nome maledetto del padre.

Il Premio Oscar Alicia Vikander (Ex Machina, The Danish Girl) vestirà i panni di Lara Croft, mentre Walton Goggins sarà, come già annunciato in precedenza, il villain principale del reboot. Nel cast anche Daniel Wu, che interpreterà un capitano che aiuta Lara Croft.

Il reboot di Tomb Raider è stato sceneggiato da Geneva Robertson-Dworet, che si occuperà della sceneggiatura anche dei prossimi ROM, Sherlock Holmes 3, e Gotham City Sirens. Il film sarà diretto dal regista norvegese Roar Uthag (The Wave). La data d’uscita nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 16 Marzo 2018.

FONTE: The Hollywood Reporter