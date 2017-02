Toni Erdmann: Jack Nicholson tornerà sul grande schermo come protagonista

Jack Nicholson tornerà sul grande schermo come protagonista del remake in lingua inglese di Vi presento Toni Erdmann, pellicola in corsa agli Oscar 2017 come miglior film straniero e considerato tra i favoriti per la vittoria dell’ambita statuetta.

A produrre la pellicola per la Paramount Pictures sarà Adam McKay, che ha già diretto La Grande Scommessa per la nota casa di produzione, assieme a Will Ferrell e a Jessica Elbaum. Inoltre verranno affiancati da Gloria Sanchez Productions e Maren Ade, sceneggiatrice e regista del film originale che sarà anche produttrice esecutiva della pellicola assieme a Jonas Dornbach e Janine Jackowski.

Secondo Variety, Nicholson sarebbe un grandissimo fan della pellicola e quando ha personalmente proposto a Brad Grey della Paramount la sua idea, quest’ultimo si è subito assicurato i diritti per il remake.

La storia di Vi presento Toni Erdmann, in uscita il 2 marzo in Italia, è la seguente:

”Senza alcun preavviso, Winfried decide di far visita alla figlia Ines, che lavora all’estero. Crede che la donna abbia perso il suo senso dell’umorismo e, allora, vuole sorprenderla con una raffica di scherzi e battute. Tra i due nascerà un inaspettato legame: tanto più si tratteranno male quanto più si avvicineranno.”

Nicholson non compariva sul grande schermo dal 2010, quando ha partecipato a Come lo Sai di James L. Brooks e pensate che nel 2017 l’amato attore compirà 80 anni.

