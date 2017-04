Toni Servillo sarà Silvio Berlusconi per Paolo Sorrentino

Il film su Silvio Berlusconi si farà. A girarlo il regista Paolo Sorrentino che ne aveva parlato tempo fa. Toni Servillo interpreterà il politico italiano lombardo. Proprio in questi giorni il regista napoletano sta ultimando il casting del film che si chiamerà Loro. Sembra inoltre che Servillo non sarà più Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone, slittato per complicazioni produttive.

Come ricordiamo bene Toni Servillo era già stato Giulio Andreotti ne Il Divo regalando un interpretazione che è rimasta negli annali. Qui i ruoli storici che Toni Servillo ha interpretato per Paolo Sorrentino: L’uomo in più, La Grande Bellezza e Le conseguenze dell’amore.