Too Old To Die Young: su Amazon la nuova serie scritta e diretta da Nicolas Winding Refn

Dopo The Neon Demon, Amazon e Nicolas Winding Refn uniranno ancora le forze per una nuova serie crime dal titolo Too Old To Die Young.

Il colosso delle vendite e ora anche molto attivo nel settore dello streaming ha ordinato una prima serie completa che sarà co-scritta, prodotta e diretta dal regista danese. Dai primi dettagli forniti proprio da Refn, si intuisce che il progetto sarà impostato sulla falsa riga della trilogia Pusher e parlerà dei trafficanti di droga danesi a Los Angeles e il loro “viaggio esistenziale dall’essere killer al diventare una sorta di samurai della città degli angeli”.

Composta da dieci episodi, la serie sarà girata questo autunno a Los Angeles e l’annuncio dl cast dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Questo vuol dire anche che la produzione di The Avenging Silence dovrà attendere ancora. Ricordiamo che Amazon è stato il primo distributore online a conquistare una nomination al Miglior film agli Oscar grazie a Manchester by the Sea.