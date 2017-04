Tramps: online il trailer del film di Adam Leon in arrivo il 21 aprile su Netflix!

Arriverà finalmente anche in Italia, sulla piattaforma streaming di Netflix, l’ultimo lavoro di Adam Leon Tramps, presentato a Toronto e passato in rassegna durante la decima edizione della Festa del cinema di Roma. Si tratta del secondo lungometraggio del giovane filmaker newyorkese, dopo l’ottimo esordio con Gimme the Looth del 2012 (allora vinse il Gran Premio della Giuria al SXSW).

Strana e divertente commistione di generi, a metà fra commedia e gangster movie, Tramps vede nel cast Callum Turner e Grace Van Patten rispettivamente nei ruoli dei protagonisti Danny ed Ellie. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer ufficiale.

Sinossi: