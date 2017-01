Transformers: in arrivo uno spin-off su Bumblebee?

Transformers: The Last Knight (Michael Bay, 2017) quinto film dedicato ai popolari Transformers, potrebbe essere più di un box office estivo: potrebbe espandere l’universo del franchise verso nuove direzioni.

Sembra infatti, a giudicare dalle dichiarazioni del produttore Lorenzo Di Bonaventura, che la trama del film includerà alcuni elementi preparatori per quello che non sarà esattamente un sequel, ma piuttosto uno spin-off incentrato su Bumblebee, uno dei più iconici Autorobot della saga, capace di atti particolarmente eroici oltre che di trasformarsi in una Chevrolet Camaro di colore giallo.

Ecco cos’ha dichiarato Lorenzo di Bonaventura:

Sì, direi che ci sono un po’ di cose nel film che possono essere considerate davvero significative in tal senso. Ma non lo stiamo girando in modo da preparare il terreno per altri film, vorrei che fosse chiaro. Se lo facessimo, il risultato sarebbe che il pubblico penserebbe solo a quello, e non si focalizzerebbe su questo film.

Le dichiarazioni del produttore, per quanto evasive, non escludono l’intenzione di allargare la mitologia del franchise, non necessariamente con Bumblebee ma anche con altri personaggi e in diverse direzioni, in quello che è ormai il terreno costante degli ultimi anni, espandere l’universo filmico di riferimento spin-off dopo spin-off.

L’uscita di Transformers: L’Ultimo Cavaliere è prevista per il 23 giugno 2017.