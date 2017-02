Transformers – L’ultimo cavaliere: Michael Bay diffonde i primi 30 secondi di uno spot tv

Questa mattina Michael Bay ha diffuso i primi 30 secondi di uno spot, di 55 secondi complessivi, dell’atteso Transformers – L’ultimo cavaliere. Lo spot sarà mostrato interamente durante il Super Bowl, che si terrà Domenica.

Lo spot è stato diffuso insieme ad una nuova sinossi, un nuovo prototipo del poster promozionale, e una dichiarazione dello stesso Bay riguardo al processo creativo che sta dietro al film. Ancora una volta, il regista dichiara che questo potrebbe (e stavolta veramente) essere il suo ultimo film di Transformers come regista.

Sinossi: Transformers – L’ultimo cavaliere interrompe la vera essenza della mitologia del franchise di Transformers, e ridefinisce il concetto di eroe. Gli umani e i transformers sono in guerra, Optimus Prime non c’è più. La chiave per salvare il nostro futuro giace nei segreti del passato, nella storia misteriosa dei Trasformers sulla Terra. Salvare il mondo dipenderà da un’improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; un Lord inglese (Sir Anthony Hopkins); e una professoressa di Oxford (Laura Haddock). Nel nuovo capitolo del franchise, le prede diverranno degli eroi. Gli eroi diventeranno cattivi. Solo un mondo potrà sopravvivere: il loro, o il nostro.

In una recente intervista, il produttore Lorenzo di Bonaventura, ha spiegato:

“Questo film, le due linee della mitologia danno la possibilità di essere liberi nell’esplorare un sacco di posti diversi, che potrebbero o meno avere dei collegamenti con un altro film. C’è un grande universo da scoprire, riguardo a chi sono i Transformers, da dove vengono, come possiamo avere un contatto con loro ecc ecc“.

Transformers – L’ultimo cavaliere uscirà nelle sale statunitensi il 23 Giugno 2017.

FONTE: Comicbook