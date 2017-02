Transformers: l’Ultimo Cavaliere, un nuovo spot del film di Michael Bay

Nella cornice del Super Bowl della scorso nottata, i cittadini americani hanno potuto dare un primo sguardo al nuovo episodio di Trasformers. E’ stato infatti rilasciato tra un break pubblicitario e l’altro, lo spot esteso di Transformers: l’Ultimo Cavaliere, ultima fatica di Michael Bay che ha già annunciato di voler lasciare il franchise. Il film uscirà il 23 Giugno prima che la Paramount inizi le riprese dello spin-offdedicato a Bumblebee in uscita entro il 2018, e di Trasformers 6 previsto per il 2019. Queste le nuove immagini esplosive disponibili in rete in queste ore: