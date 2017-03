Transformers: The Last Knight, una clip ed un nuovo promo del film di Michael Bay

Tra i tanti contenuti esclusivi che sono stati mostrati in anteprima ai Kids’ Choice Awards c’è anche una nuova clip ed uno spot di Transformers: The Last Knight, prossimo capitolo della saga targata Michael Bay. Nelle immagini inedite possiamo dare un’occhiata più da vicino al personaggio di Isabella, interpretato da Isabela Moner. Accanto a lei nel cast ritorneranno anche Mark Wahlberg, Sir Anthony Hopkins, Laura Haddock, Josh Duhamel, Jerrod Carmichael, Liam Carrigan e Stanley Tucci. Questo capitolo è atteso nelle sale per giugno, mentre è stata ufficializzata anche la sesta parte per il 2019. Nell’attesa queste sono le esclusive immagini: