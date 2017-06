Transparent: il teaser trailer della quarta stagione è online!

Amazon ha diffuso il teaser trailer della quarta stagione della pluripremiata e acclamata serie tv Transparent.

Jeffrey Tambor tornerà nei panni di Maura insieme a tutto il resto della famiglia Pfefferman: Judith Light, Gaby Hoffmann, Amy Landecker, Jay Duplass.

Nella quarta e attesissima stagione i Pfefferman intraprenderanno un viaggio spirituale e politico per comprendere meglio la propria storia familiare. Maura partirà verso Israele per intervenire in una conferenza dove farà un’importante scoperta. Il resto della famiglia la seguirà in un’avventura incredibile. Sperduti nel deserto, Maura, Ali, Sarah, Josh e Shelly intraprenderanno un cammino di accettazione per ritrovare l’amore e la sincerità.

La quarta stagione di Transparent verrà trasmessa su Prime Video nel 2017.

Qui di seguito trovate il teaser trailer:

Fonte: ComingSoon.net