Tremors: una serie tv con Kevin Bacon di nuovo protagonista?

Dopo cinque film inaugurati con il cult del 1990 e il tentativo di avviare un’omonima serie tv nel 2003, i Tremors, mostruosi vermi giganti che strisciano minacciosi sottoterra, torneranno a “terrorizzare” gli spettatori con una serie tv per il canale SyFy. Non è di certo il primo film che si trasforma in una serie (basti pensare a The Mist, sempre per Syfy… qui la nostra recensione), ma questa volta non si tratterà di un semplice rifacimento per gli schermi televisivi: a dare notizia del progetto è Kevin Bacon, protagonista indimenticabile del primo film, e già questo ci fa capire che siamo in zona “sequel“.

“Stiamo preparando un pilot per Syfy… è l’unico personaggio che mi piacerebbe tornare ad interpretare ed esplorare venticinque anni dopo… Un perdente che sta vivendo una vita ordinaria e che in passato ha avuto una stra-ordinaria esperienza con questi mostri, diventando, per un momento, un eroe.“

L’attore ha parlato al plurale perché è sicuro il coinvolgimento nel progetto del produttore Jason Blum. Negli ultimi anni, la Blumhouse Productions ha acquisito un posto di rilievo nel panorama del cinema horror grazie ad opere come Paranormal Activity, Insidious, La Notte del Giudizio e Sinister (per non parlare degli ultimi due film di M. Night Shyamalan, The Visit e Split).

Ovviamente, non c’è ancora una data d’uscita.

