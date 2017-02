Triple Frontier: Mahershala Ali, Channing Tatum e Tom Hardy reciteranno insieme

Mahershala Ali, Channing Tatum e Tom Hardy reciteranno insieme nel crime-thriller Triple Frontier diretto dal regista J.C. Chandor.

Scritto da Mark Boal, Oscar per The Hurt Locker, il film è ambientato al confine tra Paraguay, Argentina e Brasile, dove si incontrano i fiumi Parana e Igazu. Una zona impervia, molto difficile da gestire per le forze dell’ordine e quindi sfruttata dal crimine organizzato locale.

In passato a Triple Frontier erano stati accostati altri grossi nomi dello star-system hollywoodiano del calibro di Johnny Depp, Tom Hanks e Will Smith. Adesso che la produzione dovrebbe finalmente far partire le riprese sapremo se qualcuno di questi attori tornerà a interessarsi del progetto.

Mahershala Ali, Giovedì 16 sbarcherà nelle sale italiane con Moonlight, grazie al quale è tra i favoriti nella corsa agli Oscar come miglior attore non protagonista, in questo momento è impegnato sul set di Alita: Battle Angel, realizzato in collaborazione tra Robert Rodriguez e James Cameron.

