Triple Frontier: Tom Hardy, Channing Tatum e Paramount lasciano il film di J.C. Chandor

Sembra proprio che Triple Frontier, vecchio progetto di Kathryn Bigelow passato di mano a J.C. Chandor si possa dire quasi completamente morto. Oggi infatti apprendiamo che anche Tom Hardy, Channing Tatum e Paramount hanno abbandonato il film del regista di Margin Call e 1981: indagine a New York.

Dopo il flop di Ghost in the Shell e l’affare The Irishman (il prossimo gangster movie di Martin Scorsese) andato a Netflix, lo studio di produzione non se la sente di rischiare un altro fallimento e la confusione attorno al sequel di World War Z di certo non aiuta. Le riprese del film, che vedeva coinvolto anche il neo-Premio Oscar Mahershala Ali, sarebbero dovute iniziare il mese prossimo.

Fonte: Deadline