Trollhunters: Guillermo del Toro conferma la seconda stagione.

È ormai certa la seconda stagione di Trollhunters. La seconda stagione della serie animata avrà 13 episodi ma ancora non si sa con certezza la data di uscita su Netflix. Quel che è certo è che la storia di Jim e della città di Arcadia ha riscontrato un grande successo sia nel mondo dei bambini che in quello degli adulti, e ha ricevuto ottime recensioni. Proprio per questo motivo la seconda stagione si farà.

In un’intervista per Entertainment Weekly, Guillermo del Toro ha spiegato che già prima della conferma della seconda stagione lui e il suo team avevano iniziato a lavorare ad un continuo della storia di Jim:”In fondo sapevamo che la serie stava andando bene quindi abbiamo deciso di lavorarci ancora. Invece di iniziare il lavoro quindi lo dobbiamo solo continuare perchè è da più di un anno che ci lavoriamo. La cosa più bella è che oltre a portare avanti i persoanggi che tutti conoscono possiamo ancora rendere omaggio ad Anton Yelchin perchè abbiamo ancora molto materiale, molte registrazioni della sua voce“.

Il giovane attore infatti è scomparve proprio durante la produzione di Trollhunters, nel quale prestava la voce al protagonista Jim.