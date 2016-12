Trollhunters: Guillermo del Toro ricorda Anton Yelchin

Guillermo del Toro ha raccontato qualcosa di più su Trollhunters, la serie animata Netflix in onda dal 23 dicembre. Ma soprattutto il regista ha parlato del grande dispiacere per la scomparsa dell’attore Anton Yelchin che doppia Jim, il protagonista della serie. Adolescente qualunque, Jim viene catapultato in un mondo magico, dopo aver scoperto un amuleto che lo trasforma in un Trollhunter, un protettore della civiltà nascosta dei trolls.

La serie vuole essere un omaggio alle tante serie di avventura con cui il regista è cresciuto. “Le serie che da piccolo guardavo mangiando il latte e biscotti“. Il regista messicano ha ricordato l’attore scomparso prematuramente con le seguenti parole:

“Anton era un giovane straordinario e per me che ho 52 anni e figli di 16 e 19 è stato assurdo immaginare come possa sentirsi un genitore davanti alla morte di un ragazzo così giovane. Avevo nei suoi confronti un grande istinto paterno. Era una persona nel pieno della sua vita e carriera, piena di entusiasmo. Era appassionato di fotografia, di musica, sempre curioso rispetto alla recitazione, ai film. Era al 100% un artista.“

Del Toro ha raccontato che all’inizio è stato molto difficile trovare la voce di Jim. “Alla fine ho trovato Anton, ed è stato perfetto. Ci sono volute tre sessioni di prove e alla fine Anton è riuscito a scovare il timbro perfetto per il personaggio.Era innamoratissimo di Jim.“

Del Toro ha spiegato infine che con Anton sono riusciti a girare 26 episodi e che per la prima stagione non c’è alcun bisogno di un sostituto, anche grazie al lavoro della squadra Trollhunters. Ma servirà per la seconda. “Per ora abbiamo preservato la voce di Anton il più possibile, perché lui era Jim e questo è il minimo che potessimo fare“