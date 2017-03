Tron: Jared Leto in trattative per recitare nel reboot

Sarà realizzato un reboot di Tron e, stando ad alcune voci, Jared Leto è in trattative per approdare nel franchise.

Naturalmente i fan dell’Universo Esteso DC sono venuti a conoscenza della notizia, e si stanno chiedendo cosa ne sarà di Jared Leto nei panni di Joker, se dovesse accettare la parte da protagonista nel reboot di Tron?

Ancora sappiamo pochissimo sul reboot, e i dettagli stanno iniziando a trapelare adesso. È vero anche che non sappiamo quando l’attore tornerà ad interpretare il personaggio, ma sicuramente tornerà nell’Universo Esteso DC prima o poi.

Già precedentemente Jared Leto ha dichiarato:

“Questo film è una sorta di presentazione, d’introduzione a Joker. Spero che vedremo presto altre cose su di lui. Penso che non dovrete dirgli davvero addio“.

Ha, inoltre, espresso il desiderio di riapparire nel prossimo film di Batman; sembra che sia stato preso in considerazione per Suicide Squad 2. Inoltre è in cantiere anche lo spin off di Suicide Squad, cioè Gotham City Sirens. Quindi ci sono molte occasioni e film in cui potremmo rivederlo nei panni del villain.

Per cui, non importa ciò che accadrà con Tron, l’attore sembra convinto di ritornare nell’Universo Esteso DC in futuro. Inoltre, sembra che la Disney abbia iniziato a lavorare solo da pochissimo tempo sul reboot di Tron. Senza un concreto calendario di produzione a cui far riferimento, è difficile capire quanto il coinvolgimento dell’attore nel reboot influenzerà gli altri suoi impegni.

FONTE: Comicbook