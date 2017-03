True Detective: in lavorazione la terza stagione

Sono passati quasi due anni dalla non certo fortunata seconda stagione di True Detective, ma pare che questa non sia stata l’ultima. Secondo infatti gli ultimi rumors, lo showrunner Nic Pizzolatto si sarebbe messo a lavorare su una terza serie che vedrebbe coinvolto anche David Milch, sceneggiatore e produttore diventato celebre per il suo lavoro in N.Y.P.D. e Deadwood. Stando a EW sarebbero pronti già i primi due episodi, cosa che farebbe ben sperare per un avvio immediato della fase produttiva successiva.

I tanti fan della serie, andata in onda per la prima volta nel 2014, sperano che in questa nuova stagione sia previsto il ritorno di Matthew McConaughey nel ruolo del detective Rust Cohle. L’attore in una recente intervista ha infatti dichiarato che vorrebbe tornare ad interpretare il suo personaggio sul piccolo schermo, anche se questo sembra alquanto improbabile per la natura antologica della serie. Staremo a vedere come si evolverà il progetto.