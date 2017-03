The Vampire Diaries: Julie Plec sul futuro di Caroline e di The Originals

Dopo otto fortunate stagioni The Vampire Diaries ha chiuso i battenti. Il finale ha visto Caroline (Candice King) e Alaric alle prese con l’apertura di una scuola per bambini dai poteri soprannaturali, parzialmente – ma generosamente -finanziata da Klaus (Joseph Morgan). Sebbene i due personaggi molto amati dai fan non dovrebbero incontrarsi nella prossima stagione di The Originals, che debutterà sulla CW la prossima settimana, la creatrice dello show, Julie Plec, ha lasciato aperta la possibilità di un futuro ricongiungimento, prospettando anche l’idea di un secondo spin-off di TVD.

“Ovviamente le nostre timeline non si incrociano, quindi Caroline e Klaus non si ritrovano faccia a faccia in questa stagione. Detto ciò, abbiamo elementi di crossover nella prossima stagione di The Originals che sta per debuttare sul piccolo schermo” ha rivelato la Plec durante un’intervista per THR, aggiungendo che “tutto ci riporta a quello che io vedo come il futuro di The Originals o di un altro pezzo del franchising, che si potrebbe lanciare alla fine di The Originals. Vedremo se riuscirò a far venir fuori qualcosa da tutto ciò. Sono molte le cose che mi frullano in testa, ma la prima cosa che voglio fare è non scrivere e prendermi una vacanza. E poi, quando sarò tornata, ricomincerò a lavorare”.

Anche il presidente dell’emittente, Mark Pedowitz, ha più volte dichiarato che il futuro di The Originals non è legato in alcun modo alla fine di TVD e che, anzi, il suo augurio è che la serie possa essere composta da un’altra stagione oltre a quella prevista per la prossima settimana. “Decideremo a Maggio, ma spero di poter annunciarne il ritorno. Questa è il mio auspicio” ha annunciato Pedowitz, aggiungendo, riguardo la possibilità di un altro spin-off, che ” io e Julie abbiamo avuto solo una vaga discussione a riguardo. Mi sono chiesto quali fossero i suoi piani. Li immaginavo. Penso sia un discorso che potremmo avere”.

Vi terremo aggiornati. Nel frattempo, potete trovare QUI il riassunto e il commento dell’ultimo episodio di The Vampire Diaries.

